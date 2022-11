Didier Deschamps annonce ce mercredi soir les joueurs qu'il emmènera au Qatar. Roberto Martinez, à la tête de la sélection belge, dévoilera sa liste jeudi midi. Mais du côté des supporters des Bleus comme des Diables rouges, il y a peu d'engouement.

Coupe du monde de football

Supporters français et belges ont du mal à s'enflammer

Pascal MITTELBERGER Didier Deschamps annonce ce mercredi soir les joueurs qu'il emmènera au Qatar. Roberto Martinez, à la tête de la sélection belge, dévoilera sa liste jeudi midi. Mais du côté des supporters des Bleus comme des Diables rouges, il y a peu d'engouement.

10.000 supporters de l'équipe de France sont attendus au Qatar pour la Coupe du monde de football, qui débute le 20 novembre. C'est en tout cas le chiffre avancé par Jean-Baptiste Faivre, ambassadeur de la France dans l'émirat du golfe Persique, lors d'une interview sur la chaîne de télévision sportive Al-Kass.

Côté belge, aucun décompte récent n'a été communiqué. Le mois dernier, les médias du pays évoquaient le voyage de quelque 1.000 supporters des Diables rouges, preuve du manque d'engouement populaire, en Europe en tout cas, pour cette Coupe du monde inhabituelle- en raison de son positionnement dans le calendrier- et polémique, à cause des questions humaines, financières ou environnementales qu'elle soulève.

Seulement les matchs des Bleus

En Moselle, l'association de supporters France 57, qui organise des déplacements pour soutenir les équipes nationales, quel que soit le sport, n'a pas prévu de se rendre au Qatar. Tout simplement parce qu'il n'a pas été possible d'organiser un séjour collectif. «La FFF a envoyé un code personnel à chaque membre, individuellement, pour acheter un ou plusieurs billets», explique Laurent Leclercq, président de l'association.

Lui n'en a pas pris. «Cette Coupe du monde, je la boycotte.» Sans toutefois se priver des Bleus. «Je regarderai uniquement les matchs de l'équipe de France», précise-t-il. «Mais certains membres du comité ont décidé de ne pas regarder du tout. C'est le libre choix de chacun».

On sent clairement que l'engouement n'est pas le même que pour les autres rendez-vous. Frédéric Bach, président du fan-club Diabolux

Laurent Leclercq a pris sa décision il y a plusieurs mois, bien avant que la polémique n'alimente les médias quotidiennement, à l'approche du coup d'envoi de la compétition. «Le choix du Qatar au départ est incompréhensible.» Et puis il y a eu le scandale des morts et des conditions de travail sur les chantiers des stades, «le problème de l'hébergement, de la compétition qui se déroule en novembre-décembre et qui interrompt les championnats, de la clim' dans des stades en plein désert...», liste Laurent Leclercq. Pour lui, clairement, cette Coupe du monde 2022 n'a pas la même saveur que les précédentes éditions.

Dans les rues de Doha, Kylian Mbappé s'affiche en grand... au même titre que l'émir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Photo: AFP

Frédéric Bach, responsable de Diabolux, le fan-club des Diables rouges à Arlon, est du même avis: «On sent clairement que l'engouement n'est pas le même que pour les autres rendez-vous. La Fédération belge n'a pas proposé de déplacement pour les supporters (...) et, nous non plus, nous n'avons pas voulu le faire, pour toutes les raisons exposées dans la presse. C'était clair et net dès le départ!» Le coût d'un tel voyage, dans le contexte actuel d'inflation des prix, n'a fait qu'appuyer cette décision.

Pas de fan zones

Pour autant, Frédéric Bach ne compte pas se priver des rencontres à la télévision, et pas seulement celles de la Belgique. «J'aime le foot en général. Pour les matchs des Diables, on proposera certainement des diffusions au local de notre association à Arlon», souligne-t-il.

Les supporters des 32 pays qualifiés, dont la Belgique, sont attendus au Qatar. Photo: AFP

Aucun grand rassemblement n'est prévu. Seule une commune a pris la décision de retransmettre les matches des Diables sur écran géant. «Dans la province de Luxembourg, à chaque grand rendez-vous de l'équipe de Belgique, il y a des écrans géants partout. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Il y a quelques initiatives privées, mais les communes ne les soutiennent pas. Les gens vont suivre les matchs mais de chez eux, entre copains», poursuit Frédéric Bach.

Côté lorrain, Laurent Leclercq porte tout de même un regard critique sur les annulations de ces fan zones, surtout sur les arguments mis en avant par les communes. «Elles mettent en avant la question des droits de l'homme au Qatar, les économies d'énergie qu'il faut réaliser. Mais, de toute manière, qui serait allé dans ces fan zones en plein mois de novembre pour suivre un match ?»

Vivement l'Euro 2024!

On l'a compris, ce Mondial qatari dans son ensemble ne fait pas vibrer les deux responsables d'associations de supporters, mais ils vont tout de même soutenir leur équipe, leur pays. Tous deux sont également déjà tournés vers... les prochains rendez-vous sportifs. «On ira soutenir l'équipe de France de rugby à Paris en février et mars pour le Tournoi des Six Nations», indique Laurent Leclercq. Assurément plus festif qu'un match au Qatar.

«Nous attendons avec impatience l'Euro 2024 de foot en Allemagne», précise de son côté Frédéric Bach. Qui espère que les prochains mois vont réellement permettre de «relancer la mécanique» car, «comme beaucoup de clubs de supporters, nous avons fortement été impactés par le covid et empêchés de voyager».

Pour le Qatar, point d'empêchement de s'y déplacer. L'émirat a même, très gentiment, payé le voyage à des supporters de différentes nationalités. Mais, pour des questions de «convivialité», dira-t-on, la grande majorité des fans des Bleus et des Diables rouges préfèrent passer leur tour.

