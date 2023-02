Le handballeur Max Kohl est un fondu de football américain et ne manquerait pour rien au monde le Super Bowl, qui oppose dans la nuit de dimanche à lundi les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie.

Sport 3 min.

Vu du Luxembourg

Super Bowl ce dimanche: «Les Chiefs vont gagner 27-20»

«Le lendemain du Super Bowl, c'est toujours mon premier jour de congé de l'année.» Le ton est donné. Max Kohl ne va pas déroger à la tradition. Il ne travaillera pas lundi. Depuis une petite dizaine d'années, l'ancien joueur du HB Esch s'est pris de passion pour la NFL. «Mon pote Yan Heil m'a demandé un dimanche ce que je faisais. Je n'avais rien au programme et je me suis retrouvé à suivre le football américain.»

Contaminé, le citoyen d'Hobscheid ne va plus se débarrasser du virus. D'autant que Fantasy Football est venu pimenter l'affaire. «C'est un jeu comme il en existe en football. Vous choisissez des joueurs et vous marquez des points en fonction de leurs statistiques.»



Voilà qui vous oblige à être pointu sur le sujet. A explorer le monde parfois obscur des défenseurs, loin des quarterbacks qui prennent toute la lumière. «Je suis devenu accro. Il faut battre les copains dans la Ligue. Puis dans ce sport, il y a beaucoup de carrières express. Des gars qui se blessent et qui sortent des radars sans jamais réapparaître.»

Duel de frères

Max Kohl vit ainsi au rythme du multiplex, sorte de grand-messe du dimanche en football américain. Une passion qui ne l'inféode pas à une équipe. «Si je devais choisir, je prendrais les 49ers de San Francisco mais je m'attache davantage aux joueurs. Cela dit, j'évite d'acheter un maillot et de le faire floquer avec le nom d'un joueur car une blessure est vite arrivée et un changement de club aussi.» D'ailleurs, le handballeur pense toujours que la légende Tom Brady n'est pas en retraite définitive.

Dimanche, ce sera l'épilogue de la saison avec la 57e édition du Super Bowl à Glendale dans l'Arizona. L'événement le plus regardé aux Etats-Unis mettra en présence les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City. Une finale particulière à plus d'un titre puisque deux frères vont s'affronter: Travis Kelce, tight end des Chiefs et Jason Kelce, centre des Eagles.

Elle mettra aussi en présence pour la première fois de l'histoire deux quarterbacks afro-américains. Les plus médiatisés des 22 joueurs sur le terrain seront Patrick Mahomes (Chiefs), considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement et Jalen Hurts, titulaire depuis seulement deux saisons chez les Eagles.

Max Kohl du temps où il était joueur au HB Esch. Photo: Fernand Konnen

«Ce sont eux qui détiennent la clef du match. Mahomes a l'habitude du rendez-vous puisqu'il va disputer son troisième Super Bowl en cinq ans. Hurts, lui, reste sur une saison pleine. Ils font partie de cette génération de quarterbacks coureurs alors qu'un Brady était un as au lancer.»

Kohl n'est jamais allé voir un match aux Etats-Unis mais reste aux aguets lorsque la NFL se déplace à Londres ou à Berlin. «Mais c'est compliqué d'avoir des billets. Il y a un million de personnes dans la file d'attente.» Le sujet s'invite régulièrement sur les parquets de hand puisqu'ils sont des dizaines à aimer ce sport. «Parce qu'il y a des similitudes avec cette agressivité et les contacts. Bien sûr, c'est moins violent chez nous. Puis il y a le geste de lancer du quarterback qui pourrait s'assimiler à celui d'un gardien de hand.»

Ailes de poulet et spare ribs

Dimanche, c'est à Tétange que Max Kohl va prendre ses quartiers avec une dizaine de copains. «On va débuter les festivités dans l'après-midi avec un beer pong qui est presque aussi important que le Super Bowl. On va boire quelques coups et manger des ailes de poulet et des spare ribs pour se mettre dans l'ambiance américaine.»

Et le match dans tout ça? «Je crois qu'on va assister à une partie spectaculaire si j'en juge par les statistiques de la saison. Et ça va se jouer sur l'un ou l'autre détail. C'est peut-être la défense qui va faire la différence. Je pense que les Chiefs vont gagner 27-20 grâce à leur expérience.»

Il faudra garder les yeux ouverts jusqu'à 4 heures du matin pour connaître le verdict. Rihanna donnera un petit coup de boost à la mi-temps si nécessaire. Pas sûr toutefois que tout le monde reste éveillé. D'autant plus que les coupures en ont déjà découragé plus d'un dans leur entreprise de vouloir s'intéresser à un sport américain.



