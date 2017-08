A la suite du deuxième succès de Hostert samedi, Dudelange a lancé sa saison en s'imposant à Mondorf alors que Rosport et le RM Hamm Benfica ont confirmé leurs bonnes dispositions.

Par Didier Hiégel

C'est avec un bel intérêt qu'on attendait la réaction du champion dudelangeois après sa surprenante défaite à Hostert (1-2), la semaine dernière. Dans la tribune, c'est un Henri Bossi rayonnant après le succès des siens contre le Racing (2-1), samedi, qui avait pris place pour observer son futur adversaire de la cité thermale.

Un adversaire bien en place en première période, avec un bloc bas compact et qui avait passé une première période sans trop trembler. G. Marques avait certes vu le ballon raser son poteau droit suite à une frappe de Cruz (23e) et avait dû remporter son face-à-face avec Turpel (26e), mais le champion en titre manquait cruellement de percussion et de jeu sur les ailes pour mettre à mal la défense des Verts. Er Rafik avait trop tergiversé en première période mais l'ancien Differdangeois allait rapidement se rattraper.



Mondorf revenait sur la pelouse en ayant oublié ses fondamentaux. Une perte de balle de Benhemine suivie d'une frappe contrée de Turpel par Ch. De Sousa, dès la reprise, aurait dû servir d'avertissement. Il n'en fut rien. Et Danel Sinani allait précipiter la chute de l'équipe de son frère Dejvid à la 49e minute. Le milieu gauche repiquait au centre pour profiter de la passe en profondeur de Schnell. Un boulevard s'était ouvert devant lui et son petit coup de patte gauche trouvait le petit filet de G. Marques.

De tous les bons coups, l'aîné des Sinani centrait idéalement pour la tête d'Er Rafik (0-2, 51e). En deux minutes, le champion en titre venait de lancer son championnat. C'était encore le numéro 9 des Jaunes qui servait le cinquième corner de la seconde période pour Cruz mais la tête du précieux milieu récupérateur heurtait le poteau (73e).

Si O. Marques était à l'ouvrage suite à une frappe de Laurienté (82e), Mondorf aurait pu réduire le score après une grossière erreur de Schnell qui se faisait subtiliser le ballon dans sa surface par Ketlas, mais le F91 était d'abord sauvé par Joubert puis par la transversale du portier international sur la reprise de De. Sinani (84e).

On retiendra, en définitive, de cette rencontre que Dudelange a lancé sa saison au stade John Grün et que Mondorf a du souci à se faire. Après Differdange et le F91, les hommes d'Arno Bonvini accueilleront Hostert le week-end prochain. Un virage à bien négocier.

Danel Sinani, l'homme du match, a été de tous les bons coups.

Photo: Ben Majerus

Mondorf - Dudelange 0-2



Stade John Grün, belle pelouse (un peu haute pour les Dudelangeois), arbitrage de M. Pires assisté de MM. Becker et Jans, 596 spectateurs. Mi-temps: 0-0 .

Evolution du score: 0-1 Da. Sinani (49e), 0-2 Er Rafik (51e).



Corners : Mondrof 2 (2+0), Dudelange 10 (3+7).

Cartons jaunes: O. Marques (41e, faute sur Cruz) et Scanzano (80e, faute sur Da. Sinani) pour Mondorf; Da. Sinani (29e, faute sur May) pour Dudelange.

MONDORF (4-1-4-1): G. Marques; Benhemine (66e Nabli), Ch. De Sousa, Eren, Monteiro; May; Ketlas, O. Marques (cap.), De. Sinani, Touré (46e Scanzano); E. Cabral.

Joueurs non utilisés: Bekkouche, Crnomut, Boussong.

Absents: Schaab (blessé), Da Rocha (vacances), Ozcan, Bah, D'Alessandro, Hégué, Huremovic, Kalisa, Mutuale, Selimovic,Soares et Thonon (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Arno Bonvini.

DUDELANGE (4-4-2): Joubert (cap.); Cl. De Sousa, Schnell, Prempeh, Laurienté; Stolz (74e Ibrahimovic), Garos, Cruz, Da. Sinani (84ee B. Cabral); Er Rafik, Turpel (66e Luisi).

Joueurs non utilisés: Frising; Pokar.

Absents: Benzouien (phase de reprise), Dikaba, Dobros, Jordanov, Malget, Mélisse (blessés), Esposito, Couto Pinto et Pedro (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Dino Toppmöller.

Rosport et le RM Hamm Benfica confirment



Auteur d'un probant match nul au Fola pour sa première sortie de la saison (1-1), Rosport a confirmé sa bonne entame de compétition en prenant les trois points face à Strassen, sur sa pelouse du camping.



Le tournant du match est survenu à la 33e minute lorsque M. Bourgnon a exclu Dos Santos pour une faute sur Hartmann. Quatre minutes auparavant Bürger avait sorti le grand jeu devant Schulz. De l'autre côté, De Wilde allait être beaucoup moins en réussite. En supériorité numérique, Heinz trompait le remplaçant de Schon (37e) et plaçait la formation de Jürgen Tücks sur la voie du succès.



Schulz allait pourtant remettre l'UNA sur les rails (57e) mais Lascak (67e et 87e) et Gaspar (84e) permettaient aux locaux d'empocher leur première victoire de la saison.

Déjà vainqueur à Pétange (1-0), les RM Hamm Benfica a confirmé ses bonnes dispositions sur sa pelouse. Mais il y a mis le temps. Le promu de l'US Esch avait pris l'avantage par Dione (78e). Un avantage de courte durée, Mokrani (79e) remettant les siens à parité. C'est dans le temps additionnel que Yao (90+1) et Mokrani (90+3), encore lui, scellaient le score final.



Samedi, l'US Hostert a pris trois nouveaux points. Après avoir fait chuter Dudelange pour l'ouverture du championnat, la troupe de Henri Bossi a dominé le Racing 2-1. Jahier (18e) avait ouvert le score mais le promu a rapidement rectifié le tir par Peters (31e) et Pomponi (34e).

Olivier Marques et les siens recevront Hostert le week-end prochain. Défaite interdite!.

Photo: Ben Majerus

Les résultats

Hostert - Racing 2-1

Mondorf - Dudelange 0-2



RM Hamm Benfica - US Esch 3-1



Rosport - Strassen 4-1



A 19h30

Jeunesse - Differdange



Lundi

20h : Rodange - Titus Pétange

20h19: Progrès - Fola

La troisième journée

Vendredi:

19h30: Differdange - RM Hamm Benfica

Samedi:

17h: Mondorf - Hostert

18h: Strassen - Progrès

Dimanche:

16h: F91 - Jeunesse

16h: US Esch - Rodange

16h: Fola - Racing

18h: Titus Pétange - Rosport