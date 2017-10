Le cataclysme de Solna a balayé toutes les certitudes naissantes après l'exploit contre la France à Toulouse (0-0). Les fondamentaux bafoués, l'acharnement sur Mario Mutsch, les leçons à tirer et la Bulgarie à préparer. Tentative d'explications.

Par Christophe Nadin



Mais que s'est-il passé à Solna?

Un boxeur groggy n'a pas le recul nécessaire pour décrypter sa défaite. Vingt-quatre heures suffisent à peine pour mettre les mots sur les maux luxembourgeois à la base du cuisant échec de Solna. Comment expliquer l'inexplicable? Comment se persuader que ce groupe héroïque à Toulouse il y a un peu plus d'un mois s'est crashé en plein vol sur la Friends Arena? On ressortira forcément les fondamentaux. L'erreur d'arbitrage, le mauvais départ, les duels perdus, les déchets à la reconversion, l'absence d'agressivité, l'alignement catastrophique de la défense.



Cette théorie de l'accumulation des choses à ne pas faire sur un terrain est probablement la piste de réflexion la plus probante car on adhère assez peu à l'hypothèse d'un Luxembourg qui se serait vu trop beau après l'exploit contre les Bleus (0-0). On pointera par contre l'absence de patron capable de hurler quand le bateau coule.



Et on saluera finalement la prestation de Suédois méthodiques à défaut d'être romantiques. Les Scandinaves ont été efficaces. Ils ont transformé chaque attaque en occasion. Et presque chaque occasion en but.



Jonathan Joubert se demande encore ce qui lui est arrivé.

Photo: Sportspress.lu / Gerry Schmit

Un mal pour un bien?

Toute expérience est porteuse d'enseignements. Même un fiasco comme celui de Solna. Un gros travail mental sera nécessaire pour évacuer ce funeste souvenir. Une telle raclée va cependant ramener sur terre les doux rêveurs et leur rappeler que seuls le travail et l'humilité sont sources de réussite lorsqu'on n'a pas le talent de Messi.



La fessée suédoise va aussi remettre un coup de pression à la veille du dernier match contre la Bulgarie. On pourra difficilement faire un procès «comptable» à cette équipe qui bouclera cette campagne avec au moins cinq points. On surveillera toutefois le soin avec lequel le Club Luxembourg refermera le chapitre «russe» contre la Bulgarie. C'est bien connu, c'est souvent la dernière impression qui reste.

Mutsch, le bouc émissaire?

Mario Mutsch a cristallisé toutes les critiques samedi soir, notamment sur les réseaux sociaux. Le capitaine ne s'est pas défaussé après la rencontre. Alors que d'autres joueurs ont préféré s'abriter sous leur capuche et ne pas s'arrêter en zone mixte, le joueur du Progrès a pris le temps de s'expliquer.



Bombardé latéral droit, Mutsch n'a pas cherché d'excuses. En garçon expérimenté, il a aimanté les critiques pour protéger ses jeunes camarades, reconnaissant être passé complètement à côté de son match. Une attitude courageuse qui ne masque pas les carences de l'ancien professionnel de Saint-Gall.



On ne l'avait plus vu à cette place en sélection depuis des temps immémoriaux. Aucun automatisme, aucun mécanisme qui se déclenche dans la couverture, des mauvais choix de relance. Le bide est total, mais la responsabilité en incombe tout autant à Luc Holtz qui n'a rien changé en cours de match.



Pour son retour en sélection depuis le match perdu face à la France au Josy Barthel, Mario Mutsch aspirait à mieux. Le temps de la réflexion le poussera-t-il vers la sortie définitive?

Mario Mutsch a vécu une soirée en enfer. Lui-même l'a reconnu.

Photo: Sportspress.lu / Gerry Schmit

Bulgarie: du plan B au plan C?

Luc Holtz s'est plu à répéter qu'il n'envisageait pas le match contre la Suède sans déjà penser à celui contre la Bulgarie. Gageons que sa pensée n'a pas gagné les esprits des joueurs avant la déculottée de la Friends Arena.

Quelques minutes après la rencontre, le sélectionneur posait le pied sur le ballon. «Oui j'avais déjà mon plan en tête pour la Bulgarie. Je risque de le reconsidérer.»



Seule certitude, le retour de Laurent Jans. Peut-être aussi celui de Marvin Martins qui pousserait alors le professionnel de Waasland-Beveren dans l'axe comme face à la Biélorussie. Proche d'une nouvelle sélection à Stockholm, Aldin Skenderovic a finalement dû se contenter d'une vingtaine de minutes. Sa fraîcheur devrait le pousser vers le onze de base.



Le reste du chantier est vaste. Il concerne tant l'état physique que mental des joueurs. Entre des garçons assoiffés de revanche et d'autres frustrés d'être cantonnés au banc de touche, Luc Holtz va devoir cibler les profils adéquats pour repartir vers un dernier combat.