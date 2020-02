Le coureur belge de la formation Trek a remporté le circuit Het Nieuwsblad, course d'ouverture de la saison cycliste belge, en devançant au sprint son compatriote Yves Lampaert (Deceunink), samedi à Ninove. Du côté des coureurs luxembourgeois, Jempy Drucker s'est classé aux portes du top 10.

Stuyven décroche Het Nieuwsblad, Drucker douzième

(ER avec AFP) - Vainqueur du Tour d'Allemagne l'an passé, Jasper Stuyven a remporté son premier succès de la saison. L'échappée décisive s'est formée à 70 kilomètres de la ligne quand sept coureurs se sont détachés.

Parmi eux, le rapide italien Matteo Trentin (CCC). Mais le vice-champion du monde a craqué dans le Mur de Grammont à 16 km de l'arrivée, laissant un trio en tête: Lampaert et Stuyven, et le Danois Soren Kragh Andersen (Sunweb), finalement troisième.

Trentin a semblé un moment capable de revenir. Mais son effort a été trop tardif, laissant à la Belgique son 56e succès dans cette épreuve qui compte désormais 75 éditions.

«Une grande chasse pour revenir»

Du vent, de la pluie, des bordures et des monts pavés, l'Omloop a ouvert la saison des classiques avec tous les ingrédients qui ont fait sa légende.

Le début de course a été usant et Jasper Stuyven a émergé dans un final de costauds. Solide dans les moments-clés, le Belge était tout simplement le plus fort. Il a opéré la sélection dans le «Muur» de Gramont, a répondu à l'accélération de Lampaert à 2,2 kilomètres de la ligne avant d'imposer sa pointe de vitesse à Ninove.

Les Luxembourgeois se découvrent une âme de «Flahute» De la pluie, des rafales de vent. La météo capricieuse ne devrait pas mettre à mal les ambitions de Bob Jungels, Jempy Drucker, Alex Kirsch, Kevin Geniets et Tom Wirtgen qui participent au week-end d'ouverture de la saison des classiques belges.

Déjà vainqueur d'une étape de la Vuelta (2015) et de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (2016), le Louvaniste de 27 ans ajoute une ligne prestigieuse à son palmarès, pour la huitième victoire de sa carrière.

Du côté des coureurs luxembourgeois, Jempy Drucker a fini 12e à 1'28" du vainqueur du jour. Un résultat plus qu'encourageant après la saison galère qu'il a connue en 2019. Il avait été victime d'une commotion cérébrale et d'une fracture de la sixième vertèbre cervicale dans le final de A travers les Flandres en avril dernier. Sans une crevaison de la roue arrière, il aurait pu prétendre à beaucoup mieux dans cette classique.

«Après ce que j'ai connu l'an dernier, ce résultat est vraiment encourageant», savoure le Luxembourgeois de la formation Bora.

Bob Jungels a connu une journée un peu plus délicate. Mal placé lorsque les premières bordures se sont formées, le champion national est parvenu à revenir vers le premier groupe mais il n'a jamais été en mesure d'inverser le cours des événements. Il est vrai qu'à sa décharge, son champ d'action était limité puisque son équipier Lampaert était dans le groupe de tête.

«Satisfait de la manière dont l'équipe a évolué» Alex Kirsch et ses partenaires de la Trek ont savouré le succès de Jasper Stuyven sur Het Nieuwsblad samedi. Cette victoire confirme la bonne entame de la saison pour la formation américaine qui affiche six succès en 2020.

Si Alex Kirsch a fini 45e à 6' de son équipier Stuyven, alors qu'il a été victime d'une chute à 73 km de l'arrivée, Kevin Geniets a abandonné pour sa première expérience sur le Nieuwsblad.