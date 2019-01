Eléonora Molinaro a franchi le cap du deuxième tour du tournoi de Stuttgart-Stammheim, ce mercredi, en écartant la Suissesse Bojana Klincov en trois manches: 6-1, 4-6, 6-1.

Stuttgart: Eléonora Molinaro enchaîne

Eléonora Molinaro a franchi le cap du deuxième tour du tournoi de Stuttgart-Stammheim, ce mercredi, en écartant la Suissesse Bojana Klincov en trois manches: 6-1, 4-6, 6-1.

(DH). - Après une mise en jambes lors de son entrée dans le tournoi de Stuttgart-Stammheim (15.000 dollars) et une qualification aux dépens de la Française Alice Robbe (6-4, 6-4), Eléonora Molinaro (WTA 432) a écarté la Suissesse Bojana Klincov (17 ans, WTA 1049) au deuxième tour, ce mercredi.

La jeune Luxembourgeoise de 18 ans, tête de série n°2 de l'épreuve, a expédié la première manche en 25 minutes: 6-1, avec cinq aces à la clé.

Après cette entame de match idéale, Molinaro devait courir après le score et se faisait breaker lors du sixième jeu pour concéder le deuxième set sur le score de 4-6.

La réaction de la Luxembourgeoise ne s'est pas fait attendre, elle s'est emparée d'entrée du service de son adversaire pour plier le troisième set sur la marque de 6-1. Le match a duré 1h28'.

Et pour ponctuer la journée en beauté, la n°2 luxembourgeoise a aussi avalisé sa qualification en quart de finale du tableau de double. En équipe avec... sa future adversaire en simple, la Lettonne Daniela Vismane (18 ans, WTA 640), Molinaro a promptement sorti la paire franco-allemande composée d'Evita Ramirez et Nastasja Mariana Schunk en deux sets, 6-1, 6-2 et pile une heure de jeu.



En quart de finale, c'est un binôme 100% tchèque qui attend Molinaro et Vismane au tournant: Dagmar Dudlakova - Nikola Tomanova.