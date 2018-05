La semaine est bouillonnante en matière de transferts. Strassen s'est attaché les services d'un latéral gauche alors que l'US Hostert a poursuivi son impressionnante moisson estivale. Etat des lieux dans ces deux clubs de BGL Ligue.

Strassen prend un latéral, Hostert deux autres nouveaux joueurs

Christophe NADIN Les recrues arrivent au compte-gouttes à Strassen alors que l'US Hostert est plus boulimique.

Quentin Zilli est la nouvelle recrue strassenoise. Cet arrière gauche de 19 ans est issu du centre de formation du FC Metz. Sans contrat professionnel dans le club grenat, il s'est alors tourné vers le FC Una avec qui il s'est engagé pour trois saisons. C'est la cinquième recrue du club que dirigera Manu Correia à la reprise. Alen Agovic (Kayl-Tétange),Valerio Barbaro (Progrès), Bob Simon (Mamer) et Théo Sully (Progrès) rejoindront un effectif que ne quittera Ralph Schon qu'à la fin de la saison prochaine. Edis Agovic, lui, pourrait filer à Dudelange dans les prochaines heures. Julien Lacour (Rodange), Taimo Vaz Djassi (Hostert) et Gustav Schulz (Berbourg) ne seront plus à bord à la reprise.

A Hostert, les choses se bousculent dans cette ère post-Coupe de Luxembourg. Deux nouveaux joueurs sont venus gonfler les rangs des Vert et Blanc: l'attaquant allemand de 25 ans Chinedu Okeke en provenance de Mertert-Wasserbillig et le défenseur central Rasheed Eichhorn, 20 ans, qui vient lui du FSV Salmrohr (Oberliga). Juncai Wang, titulaire en finale de la Coupe de Luxembourg, a lui signé un transfert définitif.