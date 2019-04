Dudelange et le Fola ont confirmé leur bonne forme actuelle toute comme Strassen qui a écarté l'Union Titus Pétange. Mondorf est décidément la bête noire du Progrès alors que Differdange revient aussi dans la course à la quatrième place.

Strassen écarte Pétange, Rosport se venge au Cents, le Progrès chute

«Nous n’avons pas le choix. Je l’ai dit aux joueurs dans les vestiaires, nous devons nous imposer à Strassen pour espérer accrocher une place européenne.» Spectateur forcément attentif le long de la main courante, le directeur sportif de l'UTP, Yassine Benajiba, assiste à l'ouverture du score signée Jager à la 21e minute. D'une tête piquée, l'avant-centre français a placé le ballon centré par Lourenco hors de portée d'Amodio.



Dans la minute suivante, l'ancien de Walferdange, en position de hors-jeu, expédie une reprise sur la barre des visiteurs. L'UNA n'aura plus d'autres occasions de se mettre en évidence lors de la première mi-temps, mais les Strassenois ont fait le plus difficile dans ce duel qui pourrait être déterminant dans la course à l'Europe.

L'Union Titus Pétange n'a pas eu grand-chose à opposer si ce n'est un essai de près d'Artur Abreu repoussé par Schon (5e) alors que Bojic n'avait pas cadré sa frappe (12e). Difficile de s'en contenter lorsqu'on est une formation ambitieuse et qu'on assure avoir titularisé son onze le plus performant.

Les Pétangeois reviennent avec de meilleures intentions après la pause. Ils dominent, collectionnent les corners mais ne trouvent pas la faille faute de justesse dans la dernière passe ou d'accélération au moment propice. Sawaneh n'a pas su ajuster sa frappe suite à un excellent service de Silaj (70e) et ce même Sawaneh s'est fait reprendre par Denis Agovic à la limite de la surface de réparation (74e).



Les Pétangeois, qui ont lancé toutes leurs forces vives dans la bataille, sont pourtant à deux doigts d'égaliser quand, sur leur dixième corner, Diouf prend le meilleur dans les airs, pique sa reprise de la tête mais Mastrangelo, sur sa ligne, écarte le danger (77e). Au lieu de revenir à parité, l'Union Titus Pétange va se retrouver menée de deux unités une poignée de secondes plus tard. Le temps pour Jager, sur la seule attaque digne de ce nom de l'UNA, de mettre Amodio à l'ouvrage. Le jeune portier pétangeois repousse sur Lourenco qui place un coup de tête gagnant (2-0, 78e).

Les visiteurs vont toutefois sauver l'honneur sur penalty après une faute d'Allen Agovic sur Artur Abreu. Sawaneh réduit l'écart mais c'est Strassen qui fait la bonne opération de la journée en revenant à un point de la quatrième place occupée par Niederkorn.



Denis Agovic faute sur Ebrahima Sawaneh juste à la limite de la surface de réparation. Photo: Stéphane Guillaume





Strassen - Union Titus Pétange 2-1



Complexe sportif Jean Wirtz, pelouse correcte, arbitrage de M. Heinen assisté de MM. Kricen et P. Da Silva, 238 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Jager (21e), 2-0 Lourenco (78e), 2-1 Sawaneh (90+1 sp).



Corners: Strassen 1 (1+0); UTP 10 (4+6).

Cartons jaunes: Goulard (44e, contestation) et A. Agovic (90+1, faute sur Abreu) pour Strassen; aucun à l'Union Titus Pétange.



STRASSEN (4-4-2): Schon; A. Agovic, Goulard, D. Agovic (cap.), Mastrangelo; Tsuchihashi (86e Dos Santos), Payal, Lourenco, Delgado; Lafon (71e Zilli), Jager (80e Runser).

Joueurs non utilisés: J. Gonçalves et Bernardelli.

Absent: Simon (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Manuel Correia.



UNION TITUS PÉTANGE (4-3-3): Amodio; Hamzaoui, Carnevalli, Diouf, Held (80e Avdusinovic); Silaj (cap.), Kettenmeyer (71e Basic), Bojic, Teixeira (72e Dzanic), Sawaneh, Artur Abreu.



Joueurs non utilisés: Chopin et Zinga.

Absents: Da Mata, Gashi, W. Gonçalves, Marques, Martins, Peixoto, Schreiner (choix de l'entraîneur); Antonio Abreu, Collin, Ribeiro, Schwitz, Vitali (blessés).

Entraîneur: Carlos Fangueiro.

Jakob Dallevedove inscrit le deuxième but rosportois. Les supporters du Victoria sont en délire. Photo: Yann Hellers

Au fil des matches



Dudelange - Racing 2-0: le leader du classement a conforté sa position en écartant 2-0 une équipe du Racing qui n'a plus grand-chose à espérer cette saison. Malget (24e) a montré la voie à suivre mais il a fallu un but de Stumpf dans le temps additionnel pour rassurer Dino Toppmöller.



Fola - Rumelange 7-0: le carton de la journée est venu du stade Emile Mayrisch où l'USR a résisté une mi-temps avant de se faire dynamiter (7-0). Hadji en a bien profité pour s'offrir un quadruplé. Seydi, Sinani et Dikaba n'ont pas été en reste.



Mondorf - Progrès 1-0: le club de la Cité thermale est bien la bête noire de Niederkorn qui est revenu les mains vides de son déplacement. C'est Scanzano (52e) qui a offert un succès précieux à son club. Le Progrès glisse à la quatrième place et ne devance plus Strassen et Differdange que d'un point avant la venue de Dudelange au stade Jos Haupert samedi prochain.



Le Mondorfois Mohamed Benamra à la lutte avec Ben Vogel. Photo: Vincent Lescaut

Hostert - Jeunesse 2-3: l'effet Grandjean a failli ne durer que le temps d'une heure de jeu lorsque Menessou (45e) et Steinbach (63e) ont offert un bel avantage aux Bianconeri. Mais l'USH a réagi avec vigueur pour égaliser suite aux réalisations de Lahyani (72e) et Lavie (75e sp). C'est Delgado, dans le temps additionnel qui a fixé les chiffres et qui permet à la Jeunesse de retrouver le podium.

Differdange - Etzella 2-0: le FCD03 se devait de s'imposer pour prétendre encore accrocher l'Europe. Kalisa lui a donné un coup de main en inscrivant un but contre son camp (23e) et c'est le fidèle mais futur partant Siebenaler qui a doublé la mise à la 48e.



RM Hamm Benfica - Rosport 1-3: c'est dans un contexte plus que particulier, avec Pedro Resende l'ex-coach rosportois sur le banc des Aigles, que s'est disputé ce duel de mal classés. Les locaux avaient fait le plus difficile en ouvrant le score par Cabral (52e) mais le malheureux Souto a marqué contre son camp (55e). Le carton jaune-rouge adressé à Santos (63e) a signé la fin des espoirs hammois. Dallevedove a inscrit le 1-2 (64e) et Weirich s'est offert son sixième but en championnat (84e). Le RMHB accuse trois points de retard sur Hostert, le barragiste.

Ricardo Delgado a offert un succès à la Jeunesse pour la première de Sébastien Grandjean. Photo: Christian Kemp

Les résultats de la 20e journée

Dudelange - Racing 2-0



RM Hamm Benfica - Rosport 1-3



Fola - Rumelange 7-0



Mondorf - Progrès 1-0



Differdange - Etzella 2-0



Hostert - Jeunesse 2-3



Strassen - Union Titus Pétange 2-1

Le classement:



1. Dudelange 43 points; 2. Fola 39; 3. Jeunesse 37; 4. Progrès 34; 5. Strassen 33; 6. Differdange 33; 7. Racing 30; 8. Union Titus Pétange 30; 9. Mondorf 24; 10. Rosport 24; 11. Etzella 21; 12. Hostert 18; 13. RM Hamm Benfica 15; 14. Rumelange 12.



La 21e journée

Samedi 20 avril



A 18h:



US Hostert - RM Hamm Benfica

Racing FCUL - UNA Strassen

Victoria Rosport - FC Differdange 03

US Rumelange - US Mondorf

Jeunesse Esch - Union Titus Pétange

Progrès Niederkorn - F91 Dudelange



A 19h30:

Etzella Ettelbruck - CS Fola Esch