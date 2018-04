En pleine bagarre pour le maintien, le FC Una Strassen aurait probablement préféré garder le secret un peu plus longtemps. Il s'est éventé et les joueurs sont désormais au courant depuis ce jeudi soir: Roland Schaack ne sera plus à la barre la saison prochaine.

Strassen: Correia remplacera Schaack

Christophe NADIN En pleine bagarre pour le maintien, le FC Una Strassen aurait probablement préféré garder le secret un peu plus longtemps. Il s'est éventé et les joueurs sont désormais au courant depuis ce jeudi soir: Roland Schaack ne sera plus à la barre la saison prochaine.

En pleine bagarre pour le maintien, le FC Una Strassen aurait probablement préféré garder le secret un peu plus longtemps. Il s'est éventé et les joueurs sont désormais au courant depuis ce jeudi soir: Roland Schaack ne sera plus à la barre la saison prochaine.

C'est Manu Correia qui reprendra les rênes pour préparer la saison prochaine. Le technicien avait débuté la saison avec le Titus Pétange, mais la collaboration s'était arrêtée à la trêve hivernale. Le club du Bassin Minier souhaitait un encadrement professionnel.

Roland Schaack, lui, était arrivé après quelques journées à Strassen cette saison. Patrick Grettnich avait quitté le club et Marco Martino avait assuré un très court intérim le temps notamment d'un match nul arraché au Racing.

Plus fringant depuis un mois, Strassen a fait douter Dudelange dimanche dernier et se retrouve dans un match à trois avec Rosport et Rodange pour ne pas descendre et si possible éviter le barrage. Strassen accueillera Mondorf dimanche à 16h.