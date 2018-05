Rodange reprend l'ascenseur pour la Promotion d'Honneur à l'issue d'un dernier match perdu 2-3 contre Strassen. Rosport disputera un match d'appui contre Käerjéng après sa belle victoire contre le Fola (2-1).

Sport 2 min.

Strassen condamne Rodange, Rosport file au barrage

Christophe NADIN Mondorf domine Differdange pour la der d'Arno Bonvini.

Rodange reprend l'ascenseur pour la Promotion d'Honneur à l'issue d'un dernier match perdu 2-3 contre Strassen. Rosport disputera un match d'appui contre Käerjéng après sa belle victoire contre le Fola (2-1).

Il fallait écouter le carillon de l'église de Rodange ce samedi après-midi. Il était porteur de nouvelles. Premiers sons de cloche au quart d'heure, premier but, deuxième retentissement un quart plus tard, second but.



Rythmé par le clocher, ce match couperet a permis dans un premier temps à Strassen de se rassurer sur une erreur de main de Goedert consécutive à un coup de tête de Mondon (0-1). Les visiteurs maîtrisaient leur sujet avant de sortir de la partie.



Rodange, confus dans ses offensives, profitait d'un éclair de génie d'El Guerrab pour égaliser sur une merveille de frappe enroulée du pied droit. Edis Agovic, lui, n'attendait pas le coup de cloche suivant pour transformer un penalty consécutif à une main de Korac. Strassen avait repris ses esprits à temps sans être brillant, renvoyant provisoirement Rodange vers la Promotion d'Honneur.

Nouveau doublé de Gaspar



D'autant plus que Rosport, mené par le Fola, avait retrouvé la vigueur nécessaire pour refaire surface et accrocher le barrage à la faveur d'un nouveau doublé de Gaspar. Il restait une demi-heure à disputer dans cette saison et tous les verdicts semblaient gravés dans le marbre.



Yao avait pourtant eu le bon goût de sortir de la mêlée en égalisant du plat du pied pour Rodange et Edis Agovic manquait la conversion d'un penalty à cinq minutes du terme mais c'était encore insuffisant pour inverser le cours de l'histoire. Schulz libérait finalement Strassen dans les arrêts de jeu pour valider la présence de son équipe parmi l'élite la saison prochaine.

Vendredi, Rosport tentera d'en faire de même face à Käerjéng.



Et ailleurs? Dave Turpel s'amusait comme un petit fou avec Dudelange, Mondorf offrait une sortie par la grande porte à son coach Arno Bonvini, le RM Hamm Benfica redressait enfin la tête et la Jeunesse attendait la fin de match pour battre son voisin de l'US Esch.



Les résultats

Progrès - Racing 4-2



Jeunesse - US Esch 2-1



Rosport - Fola 2-1



Rodange - Strassen 3-2



Dudelange - Hostert 3-2



RM Hamm Benfica - Titus Pétange 2-0



Mondorf - Differdange 2-0



Le classement