La reprise des entraînements se profile et Strassen a opéré ses dernières manoeuvres sur le chantier des transferts. Deux attaquants sont venus compléter l'effectif de Manuel Correia. En revanche, un joueur déjà annoncé ne viendra pas.

Strassen boucle son mercato estival

Christophe NADIN

Le flirt s'est transformé en mariage. Sebastian Szimayer, courtisé par Strassen, s'est lié au FC Una pour les trois prochaines saisons. L'attaquant allemand de 29 ans sur lequel le Racing avait beaucoup misé la saison dernière va tenter de redonner un nouvel élan à sa carrière.

Szimayer a compilé une dizaine de titularisations lors du dernier exercice avec seulement quatre buts à la clef en championnat. Son meilleur second tour et son match abouti en finale de la Coupe des réserves ont convaincu Strassen de passer à l'action alors que Mickael Jager et Théo Sully, deux des quatre attaquants de pointe, ont quitté le club.

Septième du dernier championnat, Strassen mise aussi sur la jeunesse avec le recrutement de Dritro Kelmendi pour les deux prochaines années. L'attaquant de 18 ans faisait partie du cadre du Fola ces derniers mois, mais il appartient à Aischdall.

Conséquence de ces derniers mouvements, Irvin Muratovic ne vient plus. Le club justifie cette décision au regard des Joueurs Transférés déjà acquis.