Vainqueur 4-1 de Troisvierges dernier de classe en D3 série 1, Bourscheid (D3) affronte un tout autre morceau en Coupe de Luxembourg. Le Fola Esch, ni plus ni moins, rend visite au club du président joueur Steve Heischbourg (41 ans). «Nos chances sont minimes. Tâchons d’encaisser moins de dix buts», sourit-il. Le coup d’envoi est fixé samedi à 17h.

Steve Heischbourg (Bourscheid): «Encaisser moins de dix buts»

Le coup d'envoi de Bourscheid-Fola est fixé samedi à 17h

Par Vincent Lommel



Laminé 4-0 par Brouch en championnat dimanche passé, vainqueur 4-1 de Troisvierges et qualifié pour les 16es de finale de la Coupe FLF, Bourscheid est passé du noir au blanc. Il a, à peine, fait le plein de confiance. Retrouver le sourire est bon à prendre avant d’offrir l’hospitalité au Fola. En D3 série 1, le bulletin frise la correctionnelle: 10 sur 24 - en comptant trois points obtenus sur tapis vert face à Troisvierges qui va en appel de la décision. Les motifs d’insatisfaction sont… nombreux.



«Je ne suis pas un pleurnichard mais jouer sur le synthétique de Brouch ne fut pas de nature à nous faciliter la tâche. Bref. Les résultats laissent à désirer depuis le mois d’août. On encaisse trop», regrette Steve Heischbourg. Vingt-cinq buts concédés en huit journées soit plus de trois par match, c’est inadmissible.



«L'effectif a subi beaucoup de changements au mercato.»C'est, en partie, une explication à cette frilosité défensive. Il y en a d’autres. «Avec les suspendus, les blessés, les absents, les malades, Alen Omerovic n’a jamais la possibilité d’aligner deux fois le même onze. Quand c’est trop compliqué, c’est trop compliqué.»

Sérieusement blessé au genou en fin de saison 2017-2018, le joueur entraîneur a repris les entraînements en mode mineur: il devrait être prêt pour la reprise en février. Son apport n’aurait pas été du luxe pour tenter de contrer la puissance des Eschois.



Le président Steve Heischbourg (2e en partant de la gauche) s'attend à souffrir face à une formation de l'élite. Photo: Serge Daleiden

«On espère voir le Fola au grand complet »

«Tirer un grand club était le meilleur tirage possible», affirme Steve. «Davantage pour les spectateurs, nettement moins pour mes coéquipiers et moi-même. Je croise les doigts pour voir l’entraîneur Jeff Strasser venir avec son cadre au grand complet. Nous allons courir, courir et encore courir. Il y avait environ 500 personnes lors de Wilwerwiltz-Dudelange. Nous ambitionnons environ 300, 350 personnes.»



Le F91 s’était imposé 13-0 au 1er tour de la coupe de Luxembourg en septembre 2017. «Nos chances de passer sont minimes» dixit le quarantenaire bon pied bon oeil sur la pelouse et buteur mercredi soir. «J’ai perçu une grosse motivation aux entraînements.»



Un état d’esprit conquérant sera insuffisant pour mettre à terre le Fola. Mais sait-on jamais? «Je me risque à un pronostic si vous me le demandez: 1-0. Plus raisonnablement, encaisser moins de dix buts serait une performance. Le Fola en a mis six (6-0) à Etzella. Tout est dit…» Le CS Bourscheid craint une correction, qu’on se le dise. Entre la D3 et la BGL Ligue, un gouffre existe.

Les 16es de finale de la Coupe de Luxembourg

Samedi

17h: Bourscheid - Fola

18h: Käerjéng - Jeunesse

Dimanche



Mertert-Wasserbillig - Wormeldange

Progrès - Hostert

Sandweiler - Dudelange

US Esch - Titus Pétange

Canach - Bissen

Mamer - Mühlenbach

CeBra - Etzella

Bertrange - Aischdall

Swift - Mondorf

Erpeldange - RM Hamm Benfica

Rodange - Rosport

Kayl-Tétange - Wiltz

Racing - Differdange 03

Dimanche à 18h: Rumelange -Strassen