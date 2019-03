Une semaine après l'intermède de la Coupe du Luxembourg, le FC Differdange 03 et le Racing Luxembourg se retrouvent pour l'ultime journée de la phase classique du championnat. Pour Steve Guedes et le Racing, qui ont encore en travers de la gorge l'élimination en coupe, le plus important reste la demi-finale des play-offs qui les opposera à Clervaux.

Steve Guedes (Racing): «Les play-offs restent notre priorité»

Futsal : 12e journée de Ligue 1

Interview: Stéphane Guillaume



Steve, le Racing Luxembourg vient d'être éliminé de la Coupe du Luxembourg par le FC Differdange 03 (4-3). Quel est votre sentiment sur cette élimination?

C'est très frustrant de perdre un match de cette façon, à cinq secondes de la fin et sur un dix mètres. On est parvenu à annuler le jeu de Differdange durant pratiquement toute la totalité du match, on a dominé et on s'est créé des occasions. Ce qui n'est pas évident devant une équipe comme celle de Differdange qui dispose de la meilleure attaque de ce championnat. Ils marquent quatre buts dont un penalty, un but contre notre camp et un dix mètres. Je pense que cela en dit beaucoup sur le déroulement du match et de notre prestation.

Avec vous des reproches à faire au trio arbitral (Fabio Portela Aguiar, Michael Lima De Sousa et Nuno Garrido De Matos)?

Les arbitres ont sûrement essayé de faire de leur mieux. Malheureusement, ils n'ont pas été à la hauteur du spectacle proposé ce dimanche. On a pratiqué un match de futsal de grand niveau devant environ 600 personnes, ce qui est simplement magnifique. Cela montre que ce sport évolue à grand pas. Je pense qu'il est temps pour la FLF d'imposer des formations aux arbitres futsal afin de veiller à un bon équilibre. Les clubs et les joueurs évoluent et le championnat devient plus attractif mais les arbitres stagnent et cela n'est pas bon.

Comment se passe l’intégration du nouveau joueur, João Guerrinha? Qu’apporte-t-il de plus dans votre jeu?

João Guerrinha s’est bien intégré dans l’équipe. Nous, les joueurs, l’avons de suite bien accueillit dans l’équipe. C’est un joueur qui a évolué au Portugal, c’est clair qu’il apporte plus de qualité dans notre équipe, son expérience est un atout.



Vous avez disputez à deux reprises le tour préliminaire de Coupe d’Europe, avec l’ALSS en 2016 et avec le Racing en 2018. Que pensez-vous de l’évolution des clubs luxembourgeois sur la scène européenne?

Jusqu’à maintenant, les clubs Luxembourgeois s'en sont bien sortis lors des compétitions européennes. Evidemment, c’est un niveau supérieur à ce que l'on connaît ici. Je tiens d’ailleurs à féliciter toutes les équipes qui ont participé à cette compétition et qui ont fait de belles choses. Je suis très fière d’avoir eu l’opportunité de pouvoir participé deux fois à cette compétition. Pourquoi pas une troisième fois cette année?

Dimanche, vous allez retrouvez le FCD03. A l'aller, vous aviez perdu 4-7, qu’attendez-vous de ce match retour?

Tout le monde est conscient que ça va être un match dur, physique et principalement mental entre les deux meilleurs équipes. Differdange a une très belle équipe avec des joueurs expérimentés. Nous sommes confiants et motivés pour gagner ce match mais le plus important, ce sont les play-offs (le Racing y affrontera Clervaux).



Carlos Soares, Joe Monteiro da Veiga, le gardien Moises Valente, Rafael Dos Reis et Steve Guedes restent sur une bonne sortie contre Differdange en Coupe de Luxembourg. Photo: Stéphane Guillaume

Le programme de Ligue 1



Samedi

18h30 Red Boys Aspelt - FC Bettendorf

20h30 Union Titus Pétange - AS Sparta Dudelange

Dimanche

19h30 Amicale Clervaux - US Esch

20h FC Differdange 03 - Racing Luxembourg

Lundi

20h FC Nordstad - Samba 7 Niederkorn

Le classement de la Ligue 1

1. FC Differdange 03 51 points



2. Racing Luxembourg 46



3. Amicale Clervaux 33



4. AS Sparta Dudelange 26



5. US Esch 24



6. Red Boys Aspelt 24



7. Samba 7 Niederkorn 18



8. FC Nordstad 13



9. Union Titus Pétange 12



10. FC Bettendorf 0

Le programme de Ligue 2



Dimanche à 19h30: RAF Differdange - Miseler Léiwen Wintrange

CS Fola Esch - US Esch II 3-0, forfait

All Stars Colmar-Berg - Wilwerwiltz 3-0, forfait

FC Wiltz 71 - 58 Latdevils Garnich 3-0, forfait

Exempt : ALSS Luxembourg

Le classement de la Ligue 2

1. ALSS Luxembourg 40 points



2. Wilwerwiltz 32



3. FC Wiltz 71 25



4. RAF Differdange 25



5. CS Fola Esch 24



6. All Stars Colmar-Berg 24



7. Miseler Léiwen Wintrange 18



8. US Esch II 11



9. 58 Latdevils Garnich 0