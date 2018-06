Steinsel a fait souffler la tempête en début de seconde période et s'est assuré un second succès dans la coupe FLF face à une équipe de Medernach qui a dû courber l'échine. Pas de montée pour l'Alisontia, mais un trophée de plus.

3 min.

Steinsel récidive et se console avec la Coupe FLF

La reprise fatale à Medernach.

Par Daniel Pechon

Le match. En rétablissant l'écart à 3-1 juste avant la pause pour Steisnel, Risch a mis coup au moral à Merdernach qui venait juste de réduire l'écart trois minutes avant. De 3-1 à la pause, le score était simplement doublé (6-2) à la 66e. Le sort du match était scellé et déjà le score final qui aurait pu être plus lourd sans quelques interventions de Kowalski !

Le match débute à allure vive et Medernach devant ses supporters nombreux, est à la manoeuvre. Augusto est le premier à se frotter au gardien de Steinsel puis Augusto risquait un judicieux envoi lobé qui passait au-dessus. Puis, Steinsel mettait les deux pieds dans le camp des Blo-Wäiss et inscrivait deux buts coup sur coup à la demi-heure. De Sousa Silva s'échappait sur la gauche et battait Kowalski. Cinq minutes après, Piron du point de pénalty canonnait (2-0). Sur les deux buts, Kowalski avait repoussé un ballon qu'il avait eu du mal à maitriser.

Medernach réagissait. Santos Cardoso accélérait sur le côté droit et centrait vers Gonçalves Veiga qui en force réduisait la marque (2-1). Avec un but avant et après la pause, Steinsel faisait passer le score à 4-1. D'abord Risch reprenait en force un envoi mal repoussé par la défense, et puis juste après, De Sousa Silva récupérait un dégagement du poing de Kowalski pour inscrire le 4-1. Sur la remise en jeu, Morgado rétablissait l'écart à deux buts (4-2).

En faisant passer le score à 5-2 par De Sousa, Steinsel mettait les deux mains sur le trophée. Silva Santos faisait encore grimper la marque à 6-2.

La note. 14/20. Après un départ rapide le match a été plaisant plus d'une mi-temps et tenu en haleine avant que Steinsel place l'estocade.

Le fait du match. Alors que Medernach croit revenir dans le match juste avant la pause, Risch fait 3-1,

L'homme du match. De Sousa a ouvert la marque et inscrit la moitié des buts de l'Alisontia.

Ken Risch et Rafael Almeida célèbrent l'un des nombreux buts de Steinsel. Photo: Michel Dell'Aiera

Steinsel - Medernach 6-2

Stade an den Burwiesen (Mertzig), pelouse en bon état, arbitrage de M. Bindels assisté de MM. Muminovic et Bartholomey, 735 spectateurs. Mi-temps: 3-1.

Evolution du score: De Sousa Silva 1-0 (25e), Piron 2-0 (30e), Goncalves Veiga 2-1 (42e), Risch 3-1 (45e), De Sousa Silva 4-1 (47e), Morgado 4-2 (48e), De Sousa Silva 5-2 (57e), Silva Santos 6-2 (66e).

Corners: 5 (2+3) pour Steinsel; 4 (3+1) pour Mederncach.

Cartons jaunes: Gonçalves Veiga (33e), Vaz Bessa (42e) et Mendy (54e) pour Medernach; Nissan (54e) à Steinsel.

STEINSEL (3-4-3): Malheiro; Almeida, Moreira, Risch; Nissan (55e Hajdaveric), Leal Pinheiro, Perreira, De Sousa; Kops (63e Oliveira), Porritiello, Piron (64e Silva).

Joueurs non utilisés: Feliciano et Lima.

Entraîneur: Antonio Teixeira.

MEDERNACH (4-4-2): Kowalski; Vaz Bessa (63e Barela), Mendy, Barrela, De Oliveira Miranda; Carvalho Leiros (69e Alves), Goncalves Veiga (82e Vicente), Santos Cardoso; Augusto, Morgando; Carvalho De Pino.

Joueurs non utilisés: Barrela, Dias Tavares et Sousa Alves.

Entraîneur: Pedro Teixeira.

Michel De Sousa efface Adian Kowalski et va marquer pour Steinsel. Photo: Michel Dell'Aiera

ILS ONT DIT

Antonio Teixeira (Steinsel): «On avait encore la déception de notre défaite à Bissen. Mais le collectif a fait la différence. Puis on a su inscrire les buts au bon moment autour de la pause. C'est le collectif qui a fait la différence.»



Pedro Teixeira (Medernach): «On a offert les buts à Steinsel avec nos erreurs défensives. Mais arriver déjà ce stade, c'est un succès pour nous, surtout pour notre club au budget limité. J'ai dit à mes joueurs jusqu'aux quarts de finales que c'était des matchs amicaux avant de prendre au sérieux le challenge .»

Steve Gonçalves (capitaine de Medernach): «On a manqué un peu de rage. Mais on ne peut pas avoir beaucoup de regrets après notre parcours. Steinsel a mérité sa victoire.»