Alors qu’on se rapproche de l'épilogue en Division 1, Steinsel a enchaîné une deuxième victoire d’affilée et garde son sort entre ses mains en série 1. En série 2, le chassé-croisé entre Mondercange et Weiler-la-Tour bat son plein, puisque Mondercange a déjoué le piège tendu par Bertrange.

Steinsel et Mondercange gardent le cap, Mersch se rassure

Par Andy Foyen

En déplacement à Schieren ce week-end, l'Alisontia Steinsel devait viser la victoire et seulement la victoire. En effet, dans le même temps, ses deux poursuivants Medernach et Norden s'affrontaient dans un duel au sommet. C'était aussi pour Steinsel, l’occasion de faire un pas décisif vers le titre. Et les hommes de Luc Risch et de Gino Scazzari ont bien rempli leur devoir en s’imposant 0-5.



«On est parti d’un bloc défensif sur lequel nous savions qu’ils allaient exercer une grande pression au premier quart d’heure. Nous avons su tenir tête et comme la semaine passée, notre reconversion offensive a fait la différence. Je ne fais que compléter le travail. Le staff précédent a fait le boulot, mais ce qui manquait à cette équipe, c’était au niveau mental», estime Luc Risch.



Victoire décisive en vue du titre alors? Non! Puisque dans le même temps, Medernach a pris la mesure de son rival à Weiswampach sur le score de 2-3, au terme d’un match riche en rebondissements. Trois points séparent donc toujours l’Alisontia de son dauphin.

21 Danny De Sousa au coeur de la défense de Schieren. Steinsel s'est imposé 5-0 face à la Jeunesse. Photo: Vincent Lescaut

La lutte n'est pas moins acharnée pour le maintien. En accablant Useldange dans les ultimes instants de la rencontre, Mersch a repris ses distances avec la queue du peloton. De retour dans son ancien club, Paul Hunnewald était confronté à des sentiments mitigés: «Nous avions la réussite de notre côté. Je pensais devoir me contenter d’un point, mais au final, on a les trois et on en avait grand besoin. (…) J’ai un sentiment très amer. Je reviens ici le jour où Useldange est peut-être condamné. Cela me fait mal.» Steinfort de son côté a choisi le bon moment pour se relancer en remportant la mise (0-1) sur la pelouse du Minerva Lintgen. Défait 1-0 à Mertzig, Bastendorf voit le maintien s’éloigner.

Le résumé de Useldange - Mersch



Mauvaise journée pour Bertrange

En série 2, Weiler-la-Tour avait provisoirement repris les commandes après avoir dominé Aspelt par 3-0, vendredi soir. Mondercange se devait de répondre face à Bertrange dans un match piège pour garder son sort entre ses mains. Les Mondercangeois ont finalement déjoué les plans du Sporting en s’imposant 3-1. «Puisque Weiler a remporté le match du vendredi, on devait aussi gagner le nôtre. On a bien commencé la rencontre, mais je dois dire que Bertrange a aussi joué un très bon match. Après le 2-1, une certaine nervosité régnait dans notre équipe, surtout parce qu’on avait eu deux fois l’occasion de marquer le 3-0. Heureusement, on a encore su marquer un but sur une action de plein jeu», analyse Claude Heinz.

Bertrange fait les frais de cette 23e journée, puisque vendredi, l’ASL Porto avait pris le meilleur sur Sanem (1-0), dépassant le Sporting au classement. Ce n'est pas tout, puisque Pfaffenthal-Weimerskirch est allé chercher trois points importants sur la pelouse de Berbourg (0-1). En s’imposant 4-0 contre Bettembourg, Mensdorf a peut-être réalisé un pas décisif pour le maintien.

Ils ont dit



Christophe Diederich (entraîneur Lorentzweiler): «Le match était équilibré. C'était très faible de la part des deux équipes et il n'y avait pas d’importantes occasions de but. On a marqué le 1-0 sur penalty. Aujourd’hui, j’ai fait tourner l’effectif pour préparer un peu la saison prochaine. Les quelques joueurs que j'ai introduits dans mon onze de base ont fait leur match, c’était plutôt positif.» Lorentzweiler - Äischdall 1-0

Francesco Controguerra (entraîneur Kehlen): «Le match aurait dû se terminer avec une victoire de 3-1 ou 4-1 pour nous. On avait souvent la possession du ballon, tandis que l’adversaire a plutôt procédé sur des contre-attaques. On a marqué le 3-1, mais ce but a été annulé pour un hors-jeu, que je ne comprends pas du tout. Je ne suis pas l'homme à critiquer les arbitres, mais pour moi, c'était une erreur fondamentale d’arbitrage.» Berdorf-Consdorf - Kehlen 3-3

Alvaro Cruz (entraîneur Grevenmacher): «Notre domination était encore plus importante que quand on les avait rencontrés en Coupe FLF, parce que cette fois-ci, on gagne 3-0. Et on a raté deux autres occasions. Je suis très content du jeu de mon équipe et je me réjouis que Mensur Reckovic ait marqué les trois buts. Avec ses efforts aux derniers entraînements, c’est vraiment mérité.» Remich-Bous - Grevenmacher 0-3

Bruno Tavares (entraîneur ASL Porto): «C'était un match équilibré. Il n’y avait pas beaucoup d’occasions des deux côtés. Une faute à l’entrée des seize mètres nous a permis de marquer. C'était néanmoins un match très difficile jusqu’à la fin. (…) Je remercie Sanem d’avoir accepté d’avancer ce match à vendredi, afin que je puisse assister à la communion de ma fille.» ASL Porto - Sanem 1-0



Les chiffres

2. - 3-3 comme score final, ce n’est pas commun. C’est le deuxième match d’affilée que le FC Kehlen clôture sur ce score. La première fois, c'était contre Mertzig et le deuxième, dimanche contre l'Union Berdorf-Consdorf. En sera-t-il de même lors de la réception de Schieren mercredi?

5 - La Division 1 est souvent très spectaculaire et les clean sheets ne sont pas toujours légion. Pourtant, lors de cette journée, 5 clean sheets ont été signés en série 2. De quoi faire plaisir aux gardiens de l’ASL Porto, Weiler-la-Tour, Grevenmacher, l’Egalité 07 et Mensdorf.



La rencontre à suivre

Alors que la fin de saison approche à grands pas, certaines rencontres n’ont que peu d’enjeu. Mais ce ne sera certainement pas le cas du match Bertrange - Weiler-la-Tour qui pourrait changer totalement la donne aussi bien dans la course au titre que dans la course au maintien.

