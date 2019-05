La 25e journée de Division 1 a été complètement folle. Steinsel a fait preuve de beaucoup de maturité pour venir à bout de Mersch et garder les meilleures cartes pour être champion. Mené 0-2 à la mi-temps contre Sanem, Mondercange est parvenu à retourner la situation pour s'imposer finalement 3-2.

Sport 1 6 min.

Steinsel à un point du titre, Mondercange s’est fait peur

Lintgen assure son maintien en D1

La 25e journée de Division 1 a été complètement folle. Steinsel a fait preuve de beaucoup de maturité pour venir à bout de Mersch et garder les meilleures cartes pour être champion. Mené 0-2 à la mi-temps contre Sanem, Mondercange est parvenu à retourner la situation pour s'imposer finalement 3-2.



Par Andy Foyen

L'Alisontia Steinsel se déplaçait sur le terrain de Mersch pour cette avant-dernière journée de championnat. En cas de faux pas de Medernach, Steinsel pouvait y fêter son titre. Mais avant de penser à Medernach, il fallait surtout assurer les trois points au Marisca. C’est justement ce que les hommes de Risch et Scazzari ont réussi. Après une première mi-temps accrochée, Mutuale de la tête est venu crucifier Groff avant que Rick Risch, sur un service cinq étoiles de Scott Kops, ne vienne doubler la mise.

Le titre n’est donc plus très loin, comme nous le confiait Kops: «Ce n’est que ma deuxième saison en Senior. Jouer déjà le titre, c’est un sentiment indescriptible pour moi. Je suis fier de faire partie de ce succès. Nous avons travaillé toute l’année pour réussir. Et quand la réussite est de notre côté, ça ne peut que nous faire plaisir. En plus, avec de tels supporters, c’est toujours génial de fêter nos succès.»

Mais Steinsel n'a pas encore pu fêter. Dans le même temps, Medernach, non sans trembler, est venu à bout d’un Berdorf-Consdorf décidemment très accrocheur sur le score de 3-5. Mersch n’a pas pu non plus célébrer son maintien, puisque Mertzig s’est imposé 2-0 face à Steinfort.

Le résumé de Mersch - Steinsel



Pour le Minerva Lintgen par contre, cette saison n'est plus qu’un mauvais souvenir. En prenant le dessus 0-1 sur Lorentzweiler, les bleu et blancs ont définitivement assuré leur maintien. Vainqueur au bout du suspense à Schieren sur le score de 2-3, Bastendorf garde un petit espoir de jouer les barrages.

Mondercange et Weiler-la-Tour au coude à coude

Avec un même nombre de points, Mondercange et Weiler-la-Tour entameront l’ultime journée côte à côte. Et pourtant, on a failli assister à un véritable tournant dans la course au titre. Alors que les Yellow Boys menaient 2-0 à la mi-temps, à Mondercange, c’était Sanem qui était devant, 0-2. Mais les Mondercangeois sont parvenus à retourner la situation en deuxième mi-temps pour finalement s'imposer 3-2. Jos Biever, le vice-président et tout le FCM, peuvent souffler un grand ouf de soulagement.



«On n’était pas réveillé en première mi-temps. L'équipe de Sanem a extrêmement bien joué. (…) On a lutté et on avait aussi la chance de pouvoir marquer très vite le 1-2. Après, on n’a plus voulu lâcher prise.» Weiler-la-Tour s'est quant à lui imposé 3-0 face au Red Black Egalité et sait désormais qu’au pire, il jouera les barrages pour monter.

Pour la dernière de Claude Leogrande à domicile, avant son départ pour Itzig, le Syra Mensdorf s'est offert un festival offensif en l'emportant contre Aspelt sur le score de 6-0. Les locaux actent par la même occasion leur maintien en Division 1. En s’imposant sur le score de 3-2 contre Schifflange, l'Union Remich-Bous en a fait de même.



Seules trois équipes ne savent donc pas encore où elles évolueront la saison prochaine: battus, l'ASL Porto, le Red Black Egalité 07 et le Sporting Bertrange devront se départager lors de la 26e et dernière journée.

Ils ont dit

Fabio Gaspar (entraîneur Lintgen): «En première mi-temps, on avait deux ou trois belles occasions qui auraient dû nous permettre d’ouvrir le score. Ce n'est qu'en deuxième mi-temps, après un corner, que nous marquons le 0-1 méritoirement. A la suite d'un carton rouge, nous avons dû jouer à dix pendant une demi-heure. En plus, on a vu que Mertzig menait au score, on a lutté pour maintenir notre avance. C'est pourquoi je pense que la victoire est méritée.» Lorentzweiler - Lintgen 0-1

Neil Pattison (entraîneur Mertzig): « Les trois points qu'on a obtenus aujourd’hui sont très importants. Je voulais prouver que mon équipe pouvait fournir une meilleure prestation que contre Medernach. Les deux buts que nous avons marqués nous permettent de rester en vie. Nous devons gagner contre Äischdall et espérer que Steinfort ou Mersch trébuchent.» Mertzig - Steinfort 2-0

Fernando De Almeida (entraîneur Red Black Egalité 07): «On n’est pas bien rentré dans le match. Après vingt minutes, on prend deux buts. Par la suite, on a essayé de revenir au score, mais leur gardien a fait deux superbes arrêts. On a pris un troisième but entaché d’un hors-jeu flagrant. Je suis quand-même fier de mes joueurs parce qu’ils ont lutté jusqu'à la dernière seconde. Il s'agit maintenant d’aller récupérer les trois points dimanche prochain si on veut rester en première division.» Weiler-la-Tour - Red Black Egalité 3-0

Nuno De Almeida (entraîneur Remich-Bous): «On pourrait déjà être sauvé depuis longtemps mais on aime les choses difficiles. Aujourd'hui, on a encore tout compliqué. On a fait une très belle première mi-temps, en menant 1-0, mais après cinq minutes en deuxième mi-temps, tout a changé. On a pris un but, on a concédé un penalty et on s'est retrouvé à dix. Mais avec le caractère qu’on a, on est encore parvenu à gagner la rencontre.» Remich - Schifflange 3-2



Les chiffres



10 - Grâce à sa victoire 2-0 contre Steinfort, Mertzig s'est offert un remarquable 10 sur 12 lors de ses quatre derniers matchs à domicile. Il devra rééditer cette performance à Äischdall pour s’offrir une chance de déborder Steinfort ou Mersch dans le sprint final.

1 - Pour la première fois de son histoire, le Syra Mensdorf s’est maintenu en division 1. Avant cette saison, le Syra n’avait accédé à la D1 qu’une seule fois et était descendu dans la foulée avec une 13e place. C'était lors de la saison 2008-2009.



La rencontre à suivre

Pour l'ultime journée, il est très compliqué de désigner un duel particulier à suivre. Toutefois, Lorentzweiler a une revanche à prendre contre Steinsel en série 1. Menant 3-0 à l’aller, le FCL avait vu l'Alisontia émerger sur le score de 3-4. Ce derby en clôture de championnat s'annonce donc à la fois explosif et décisif.

Les Merschois joueront leur place en D1 dimanche lors de la dernière journée sur le terrain de Kehlen. Photo: Andy Foyen

Programme et classement de la série 1

Dimanche à 16h



Steinsel - Lorentzweiler

Kehlen - Mersch

Bastendorf - Useldange

Medernach - Schieren

Steinfort - Berdorf-Consdorf



Lintgen - Nörden 02

Aischdall - Mertzig





Programme et classement de la série 2

Dimanche à 16h



Bettembourg - ASL Porto

Schifflange - Grevenmacher

Red Boys Aspelt - Remich-Bous

Bertrange - Mensdorf

Red Black Egalité - Kayl-Tétange

Berbourg - Mondercange

Sanem - Weiler-la-Tour