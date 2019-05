Steinsel a trouvé son avant-centre

Champion de Division 2 Série 1, et montant en D1, le Sporting Steinfort joue la carte de la stabilité et de la continuité en vue de la saison prochaine. Le cadre des Vert et Blanc devrait rester pratiquement identique à celui du dernier exercice: pas le moindre départ, et une seule arrivée a été enregistrée à ce jour, celle de Luca Dammico, de l'US Feulen.