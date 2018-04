Le F91, le Progrès et le Fola ont gagné de concert dans cette journée de mise à jour. La Jeunesse, elle, a souffert à Mondorf pour prendre un point et laisser la troisième place à son voisin du Galgenberg. Differdange a retrouvé la marche avant et le Racing respire mieux.

Sport 4 min.

Statu quo en tête, la Jeunesse freinée à Mondorf

Christophe Nadin Le F91, le Progrès et le Fola ont gagné de concert dans cette journée de mise à jour. La Jeunesse, elle, a souffert à Mondorf pour prendre un point et laisser la troisième place à son voisin du Galgenberg. Differdange a retrouvé la marche avant et le Racing respire mieux.

Le F91, le Progrès et le Fola ont gagné de concert dans cette journée de mise à jour. La Jeunesse, elle, a souffert à Mondorf pour prendre un point et laisser la troisième place à son voisin du Galgenberg. Differdange a retrouvé la marche avant et le Racing respire mieux.

Vite fait, bien fait! Tant qu'à se mettre à l'abri, autant le faire le plus rapidement possible au coeur de semaines anglaises qui éprouvent les organismes. Le Progrès, Dudelange et Differdange l'ont bien compris.



Cette satanée seizième journée a enfin vécu et tous les ténors ont survécu. Enfin presque tous car la Jeunesse est la seule équipe du Top 5 à avoir laissé des plumes en cours de route. La "Vieille Dame" n'a pas choisi son calendrier et affronter Mondorf en ce moment n'est pas une sinécure. Encore moins sur un terrain aussi pourri.



Niederkorn y a laissé deux points dimanche dernier. Même tarif pour des Bianconeri qui ne méritaient pas mieux. Le match nul vierge reflète assez bien la physionomie d'une partie polluée par les déchets en tout genre pendant une heure avant que la dernière demi-heure ne propose des débats beaucoup plus ouverts. L'équipe locale a eu la balle de but en fin de match mais ça ne voulait pas rentrer...



Dans leur quête européenne, les Eschois ont grillé un demi-joker alors que l'USM voulait à tout prix se prémunir d'une mauvaise surprise tout en regardant aussi devant lui.



Duel aérien entre Omar Natam et Milos Todorovic. Pas de vainqueur. Balle au centre. Photo: Stéphane Guillaume

Triplé de Turpel



Dudelange et le Progrès ont fait le travail en haut du classement. Le leader, revenu en mode rouleau compresseur depuis son match à Niederkorn, a remis à son buteur Dave Turpel les clefs du camion. Deux buts en quatre minutes puis un troisième juste après la pause pour le meilleur réalisateur dudelangeois et son club pouvait déjà se tourner vers son déplacement au Galgenberg eschois dimanche prochain. Face à son frère et son ancien club hammois, Bertino Cabral s'est rappelé aux bons souvenirs de tous en participant au récital offensif (4-0).

Dave Turpel était chaud ce mercredi. Un triplé et son club garde le cap en tête du classement. Photo: Christian Kemp

Le Progrès a lui procédé en deux temps. Sébastien Thill a fait sauter le verrou d'entrée de jeu dans le derby à Pétange. Karapetian a soigné ses statistiques en même temps qu'il enlevait tout suspense au derby. Encore que la fin de match a réservé son lot de surprises avec un carton rouge, une réduction du score de Dzanic et une dernière réalisation de "Kara". Les Jaune et Noir mettent fin à leur spirale négative.



Le Fola s'est lui compliqué la vie face à Hostert. Rapidement devant grâce à un but de Martin-Suarez, le club doyen s'est mis à gamberger après vingt minutes en multipliant les approximations derrière. L'USH a remonté son bloc et Desevic en a profité pour égaliser alors que Bertoux regagnait les vestiaires prématurément pour avoir dit ses quatre vérités à l'arbitre. Assurément l'un des tournants de la partie puisque les Eschois faisaient parler leur puissance en seconde période pour signer un large succès et s'emparer en même temps de la troisième place au profit de son voisin de la frontière. Au passage, Hadji continue à marquer comme il respire.

Nakache libère le Racing



Effet Theis ou effet Rodange? Il faura faire la part des choses au moment de disséquer le premier match de Differdange post Carzaniga. Ce large succès (5-1) aura eu le mérite de reformater une équipe qui a cruellement manqué de conviction ces dernières semaines.



Le Racing, lui, pense à son quart de finale de la Coupe mercredi prochain à Pétange, mais pas que... Le club de la capitale a eu le bon goût de prendre les trois points chez son voisin strassenois grâce à un but en fin de match de Nakache. Voilà qui lui enlève une fin de saison stressante.



Tout en bas de la hiérarchie, Rosport a pris sa revanche sur l'US Esch qui s'était imposée au Camping au match aller. Mais au-delà de cet aspect symbolique, c'est son dernier joker que le club de la Sûre a abattu avec succès à Lallange. Feltes et Weirich ont permis au FC Victoria de rester dans la course au maintien, condamnant au passage encore un peu plus le promu eschois.



Les résultats de la seizième journée

Fola - Hostert 4-1



Titus Pétange - Progrès 1-3



Dudelange - RM Hamm Benfica 4-0



Mondorf - Jeunesse 0-0



Differdange - Rodange 5-1



Strassen - Racing 0-1



US Esch - Rosport 0-2



Le classement

21e journée

Dimanche 15 avril à 16h

Rosport - RM Hamm Benfica

Racing - Mondorf

Progrès - Jeunesse

Hostert - Rodange

Titus Pétange - US Esch

Dimanche 15 avril à 18h

Strassen - Differdange

Dimanche 15 avril à 18h30

Fola - Dudelange