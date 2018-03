Le Progrès a emboîté le pas à Dudelange en s'imposant contre l'US Esch. Differdange l'a emporté dans les arrêts de jeu au Camping. Le Fola et la Jeunesse se replacent dans la course au podium au terme de cette 17e journée.

Sport 3 min.

Statu quo en tête, Differdange sur le fil, la Jeunesse convalescente

Christophe Nadin Le Progrès a emboîté le pas à Dudelange en s'imposant contre l'US Esch. Differdange l'a emporté dans les arrêts de jeu au Camping. Le Fola et la Jeunesse se replacent dans la course au podium au terme de cette 17e journée.

Le Progrès a maintenu la pression sur le F91. Vainqueur sur le fil à Lallange au match aller, Niederkorn a cette fois pris soin de distancer rapidement l'US Esch. Olivier Thill, sur penalty (12e) puis Karapetian (28e) ont mis les Jaune et Noir sur du velours. L'exclusion de Ramdedovic et le penalty transformé par Kwani n'a pas eu de conséquence fâcheuse. Sébastien Thill rassurant les siens. Une façon idéale de se préparer pour le derby de dimanche prochain à Oberkorn face à Differdange



Samedi, le leader dudelangeois s'est offert une belle frayeur dans le Bassin Minier. Dominateur pendant toute la rencontre, le champion en titre avait cru faire le plus difficile en perçant le rideau défensif du FC Rodange par Turpel à la 66e minute, mais l'égalisant du jeune Alverdi en fin de match a rebattu les cartes. Dobros, pour sa première apparition en BGL Ligue, est sorti de sa boîte pour permettre à son équipe de prendre les trois points dans les arrêts de jeu.

Rachid Boulahfari et Rodange ont bousculé le F91 de Mickael Garos. Mais pas assez... Photo: Stéphane Guillaume

La troisième place promet une belle empoignade jusqu'en fin de saison. Differdange s'est offert une belle frayeur à Rosport. Longtemps menés à la suite d'un but de Hartmann, les Differdangeois sont revenus en fin de première mi-temps grâce à Perez avant d'émerger dans les arrêts de jeu. Vandenbroeck offre trois points qui permettent aux Rouge et Noir de conserver leur rang sur le podium.

Toute la rage de Nicolas Perez après l'égalisation differdangeoise. Photo: Yann Hellers

Le Fola ne pouvait pas laisser passer l'occasion de se relancer après sa défaite contre le Progrès. Le club doyen a procédé en deux temps face à Strassen. Koçur et Klapp ont frappé avant la pause. Hadji a enfoncé le clou après la rédauction du score Mastrangelo.

Parti de très loin, le Racing a été freiné dans sa remontée au classement après sa défaite (2-3) contre le Titus Pétange. Henrique a inscrit le premier but du club de la capitale. Da Mota a doublé les chiffres. Le club du Bassin Minier a fait preuve de ressources dans la dernière demi-heure pour revenir grâce à Banza puis Zinga. Dzanic a permis aux visiteurs d'émerger en fin de rencontre.



Le RM Hamm Benfica et Mondorf, eux, ne se quittent pas dans leurs confrontations directes. Après le nul de l'aller, les deux clubs se sont quittés dos à dos au Cents (0-0).

Au pied du mur, la Jeunesse a bien réagi en infligeant à l'US Hostert sa seconde défaite à domicile de la saison. Invaincu lors de ses sept dernières sorties, le promu a courbé l'échine. Les Vert et Blanc ont pris les choses en main pendant les vingt premières minutes avec des occasions pour Peters et Battaglia. Sans être dominée à outrance, la Jeunesse a fait le dos rond puis a profité d'un égarement de la défense locale pour prendre les devants. Le coup franc distillé par Adler atterrissait sur la tête de Ndiaye libre comme l'air. La tête de l'attaquat sénégalais était sans pitié pour Kornetzky (0-1, 27e).

Le nouveau gardien hostertois était malheureux neuf minutes plus tard lorsque la reprise de Steinbach à 25 m des buts rebondissait devant lui. Sa manchette propulsait le ballon dans ses propres filets. La Jeunesse venait d'exploiter ses temps forts avec efficacité.

Jean-Francois Kornetzky a été malheureux sur le second but eschois. Photo: Ben Majerus

L'US Hostert a eu le bon goût de ne rien lâcher après la pause. Une mentalité exemplaire récompensée par Dervisevic sur un contre heureux (1-2, 68e). Drif, auteur de la passe décisive, a encore fait passer de sales moments à la défense eschoise, mais les Bianconeri ont tenu le coup.



Dans le bas du classement, l'US Esch et Strassen s'enfoncent un peu plus. Le calendrier de cette journée ne leur était pas favorable.



Les résultats de la 17e journée

Samedi



Rodange - F91 1-2

Ce dimanche



Hostert - Jeunesse 1-2



Racing - Titus Pétange 2-3



Rosport - Differdange 1-2



Fola - Strassen 3-1



Progrès - US Esch 3-1



RM Hamm Benfica - Mondorf 0-0

Le programme de la 15e journée

Mercredi à 19h30

Jeunesse - F91



Hostert - Mondorf



RM Hamm Benfica – Differdange



Progrès - Strassen

Rosport – Titus Pétange

Rodange - US Esch

Racing - Fola