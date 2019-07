L'international luxembourgeois devrait disputer ce mardi son dernier match avec le F91 avant de rejoindre le club limbourgeois qui évolue parmi l'élite du football belge.

St-Trond attend Danel Sinani

(ER) - Danel Sinani (22 ans) était dans le collimateur de plusieurs clubs dont quelques équipes de la D1A. Selon Het Belang van Limburg, le joueur aux 15 sélections avec l'équipe nationale (3 buts) va s'engager avec St-Trond.

La transaction pourrait se faire après le match de ce mardi soir en Europa League que le F91 doit disputer contre les Macédoniens de Shkendija voire la semaine prochaine. A l'aller, les Dudelangeois s'étaient imposés 2-1 à Skopje et Sinani avait inscrit le but de la victoire sur penalty.



Le club dudelangeois n'a pas confirmé l'information et précisé qu'il n'avait pas encore d'offre pour un éventuel transfert de son numéro 9. La saison dernière, l'ancien joueur du Racing avait participé activement à la conquête du doublé (championnat-coupe) et à la formidable campagne du club de la Forge du Sud en Europa League. Il avait d'ailleurs inscrit un but face à l'Olympiakos.



St-Trond, qui s'est incliné samedi soir lors de l'ouverture du Championnat de Belgique contre Mouscron 0-1, est entraîné par Marc Brys. En mai dernier, les Canaris avaient échoué aux portes du Top 6 à l'issue de la saison régulière (7e avec 47 points).