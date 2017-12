(ER) - C'est ce jeudi soir sur le coup de 20h30 lors d'une émission spéciale diffusée en télévision que seront dévoilés les noms des meilleurs sportifs luxembourgeois de l'année 2017. Lauréats en 2016, Christine Majerus et Gilles Muller visent un quatrième titre alors que l'équipe nationale féminine de tennis de table est en piste pour un nouveau sacre.

Pour la deuxième année, le traditionnel gala de la presse sportive prend donc ses quartiers au Centre National Sportif et Culturel plus connu sous le nom de la Coque. Mais pour cette édition 2017, la soirée sera retransmise en direct sur RTL Luxembourg entre 20h30 et 21h45.



Une première qui a nécessité quelques aménagements dans le déroulé mais que les fans de sport se rassurent, les trophées destinés aux meilleurs sportifs et sportives de l'année restent le moment fort de cette "Awards Night".

Auteur de la saison la plus aboutie de sa carrière, avec notamment une 21e place au classement mondial à la fin du mois de juillet, deux victoires sur le circuit WTA à Sydney et s'-Hertogenbosch, et un quart de finale à Wimbledon, Gilles Muller fait figure de favori à sa succession.



Le tennisman devra tout de même garder à l'oeil la meute des cyclistes (Jempy Drucker, Alex Kirsch et Ben Gastauer) qui ont aussi réussi d'encourageantes performances au cours des derniers mois à l'image de Bob Jungels, porteur du maillot rose sur le Giro d'Italia, lauréat d'étape et à nouveau porteur du maillot blanc de meilleur jeune de l'épreuve.



Chez les dames, Christine Majerus postule logiquement à un quatrième sacre après ceux obtenus en 2013, 2015 et 2016. Déjà récompensées par le passé, Jenny Warling (2014), Mandy Minella (2011) et Ni Xia Lian (2001) restent à l'affût.



Six formations sont en lice pour décrocher le Challenge de la meilleure équipe et le football se taille la part du lion avec la sélection nationale masculine, le Fola et le Progrès Niederkorn. Il y a un an, ce titre était revenu à l'équipe nationale féminine de tennis de table.

Au cours de la soirée, Romain Fiegen, récemment décédé à l'âge de 62 ans, sera honoré à titre posthume du «Prix Sport et Handicap» pour son implication, notamment, auprès de trois athlètes luxembourgeois (Luciano Fratini, Joël Wagener et Tom Habscheid) lors des Jeux paralympiques de 2016. Le «Prix d'Honneur» sera attribué à Raymond Sassenrath qui a longtemps œuvré le long des bassins de natation et lors des seize éditions des JPEE.

Les prix du jeune Espoir de l'année seront remis à Kimberly Nelting (17 ans, karaté), championne du monde junior dans la catégorie des moins de 59 kg, et à Peter Murphy (17 ans, patinage de vitesse).

Enfin, il y aura une innovation ce jeudi soir avec le «Prix du public». Les spectateurs auront la lourde tâche de mettre en évidence la performance sportive de l'année 2017. Le vote s'effectuera par SMS (www.rtl.lu ou www.sportspress.lu). Sept moments forts ont été retenus.

L'équipe nationale dames de tennis de table, lauréate en 2016 du Challenge de la meilleure équipe.

Photo: Lex Kleren

TROPHÉE DU MEILLEUR SPORTIF

Bob Bertemes (athlétisme)

Yannick Correia (kickers)

Jempy Drucker (cyclisme)

Ben Gastauer (cyclisme)

Flavio Giannotte (escrime)

Charles Grethen (athlétisme)

Tom Habscheid (paralympics/athlétisme)

Bob Haller (triathlon)

Julien Henx (natation)

Laurent Jans (football)

Bob Jungels (cyclisme)

Alex Kirsch (cyclisme)

Alain Kohl (plongeon de haut vol)

Gilles Muller (tennis)

Matthieu Osch (ski alpin)

Dylan Perreira (sport auto)

Chris Philipps (football)

Kamil Rychlicki (volley-ball)

Raphaël Stacchiotti (natation)

Christian Weier (équitation)

TROPHÉE DE LA MEILLEURE SPORTIVE

Charlotte Bettendorf (équitation)

Lis Fautsch (escrime)

Christine Majerus (cyclisme)

Charline Mathias (athlétisme)

Julie Meynen (natation)

Mandy Minella (tennis)

Ni Xia Lian (tennis de table)

Jenny Warling (karaté)

CHALLENGE DE LA MEILLEURE ÉQUIPE

Equitation: équipe nationale de saut

Football: équipe nationale messieurs

Football: CS Fola Esch

Football: FC Progrès Niederkorn

Tennis de table: équipe nationale dames

Volley-ball: équipe nationale messieurs

PRIX DU PUBLIC (l'exploit de l'année)



Football: France - Luxembourg 0-0 lors des qualifications du Mondial 2018



Cyclisme: le maillot rose et le maillot blanc de meilleur jeune au Giro pour Bob Jungels

Natation: la traversée de la Manche de Paule Kremer

Tennis: la victoire de Gilles Muller contre Rafael Nadal à Wimbledon

Karaté: Kimberly Nelting championne chez les juniors



Football: la qualification du Progrès Niederkorn en Europa League contre les Glasgow Rangers

Quilles: le titre mondial pour Steve Mores et Mandy Parracho (couple mixte).