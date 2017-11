(DH) - Dans un peu plus d'un mois, le nom des meilleurs sportifs luxembourgeois seront dévoilés lors de la soirée de gala organisée par sportspress.lu à la Coque. Lauréats en 2016, Gilles Muller et Christine Majerus vont viser un quatrième titre alors que l'équipe nationale féminine de tennis de table est à en piste pour un nouveau sacre.

La soirée de prestige de l'association de la presse sportive luxembourgeoise, intitulée sportspress.lu Awards Night@Coque se déroulera le jeudi 7 décembre à la Coque. Assistera-t-on au triomphe de ce même trio? Les paris sont ouverts.

Auteur de la saison la plus aboutie de sa carrière, avec une 21e place au classement mondial à la fin du mois de juillet, deux victoires en tournoi Sydney et s'-Hertogenbosch, et un quart de finale à Wimbledon, «Mulles» fait figure de favori et prétend logiquement à un quatrième sacre d'affilée.

Mais attention à la meute des cyclistes (Jempy Drucker, Alex Kirsch et Ben Gastauer) qui ont aussi réussi de belles perfs, à l'image de Bob Jungels tout de rose vêtu au Giro d'Italia, ou des footeux Laurent Jans et Chris Philipps qui font leur trou dans le monde professionnel et qui ont réalisé de belles prestations sous le maillot national.

Deux athlètes: Bob Bertemes et Charles Grethen, deux nageurs: Julien Henx et Raphaël Stacchiotti, l'escrimeur Flavio Giannotte, le paralympien Tom Habscheid, le triathlète Bob Haller, le joueur de kicker Yannick Correia, le plongeur Alain Kohl, le skieur Matthieu Och, le volleyeur Kamil Rychlicki, le cavalier Christian Weier et le pilote Dylan Perreira complètent la sélection masculine.

Chez les dames, Christine Majerus va aussi viser un quatrième sacre après ceux obtenus en 2013, 2015 et 2016. Déjà récompensées, Jenny Warling (2014), Mandy Minella (2011) et Ni Xia Lian (2001) sont aussi en lice tout comme Charlotte Bettendorf (équitation), Lis Fautsch (escrime), Charline Mathias (athlétisme) et Julie Meynen (natation).

Six formations sont en lice pour décrocher le Challenge de la meilleure équipe et le football se taille la part du lion avec la sélection nationale masculine, le CS Fola Esch et Le FC Progrès Niederkorn. L'équipe nationale féminine de tennis de table aura son mot à dire tout comme l'équipe nationale de saut et l'équipe nationale messieurs de volley-ball.

Un prix du public

Au cours de la soirée, Romain Fiegen, récemment décédé à l'âge de 62 ans, sera honoré à titre posthume du «Prix Sport et Handicap» pour son implication, notamment, auprès de trois athlètes luxembourgeois (Luciano Fratini, Joël Wagener et Tom Habscheid) lors des Jeux paralympiques de 2016. Le «Prix d'Honneur» sera attribué cette année à Raymond Sassenrath qui a longtemps œuvré le long des bassins de natation et lors de treize éditions des JPEE.

Tradition bien encrée, deux jeunes espoirs du sport luxembourgeois seront récompensés et encouragés. Cette année, ce sont Kimberly Nelting (17 ans, karaté), toute récente championne du monde junior en -59 kg, et Peter Murphy (17 ans, patinage de vitesse) qui recevront le «Prix du Jeune Espoir».

Pour la première fois, l'Awards Night sera retransmise en direct par RTL Télé Lëtzebuerg. Le dîner de gala aura lieu avant le show télévisé et les portes de la Coque ouvriront à 17h30 h. Pour l’émission en direct, une partie des tribunes sera ouverte au public qui pourra également participer à l'after show.

Le prix d’entrée a été fixé à 160 € pour l’apéritif, le dîner de gala, la cérémonie des remises des prix et l'after show, et 39 € pour une place en tribune et l'after show (32 € pour les clubs sportifs et les groupes de dix personnes).

Les billets sont disponibles sur le site de l'Association de la presse sportive, en virant la somme de 160 € (par place) sur le compte bancaire de sportspress.lu IBAN LU44 0024 1174 5470 0000 auprès de la BIL (n'oubliez pas de mentionner le nombre de places) et sur www.coque.lu

Nouvelle innovation, un «Prix du public» a été instauré et chacun pourra voter pour ce qui lui semble être la performance sportive de l'année 2017. Le vote s'effectuera par SMS (le numéro sera prochainement communiqué), sur www.rtl.lu ou sportspress.lu

Les nominés 2017

TROPHÉE DU MEILLEUR SPORTIF

Bob Bertemes (athlétisme)

Yannick Correia (kickers)

Jempy Drucker (cyclisme)

Ben Gastauer (cyclisme)

Flavio Giannotte (escrime)

Charles Grethen (athlétisme)

Tom Habscheid (paralympics/athlétisme)

Bob Haller (triathlon)

Julien Henx (natation)

Laurent Jans (football)

Bob Jungels (cyclisme)

Alex Kirsch (cyclisme)

Alain Kohl (plongeon de haut vol)

Gilles Muller (tennis)

Matthieu Osch (ski alpin)

Dylan Perreira (sport auto)

Chris Philipps (football)

Kamil Rychlicki (volley-ball)

Raphaël Stacchiotti (natation)

Christian Weier (équitation)

TROPHÉE DE LA MEILLEURE SPORTIVE

Charlotte Bettendorf (équitation)

Lis Fautsch (escrime)

Christine Majerus (cyclisme)

Charline Mathias (athlétisme)

Julie Meynen (natation)

Mandy Minella (tennis)

Ni Xia Lian (tennis de table)

Jenny Warling (karaté)

CHALLENGE DE LA MEILLEURE ÉQUIPE

Equitation: équipe nationale de saut

Football: équipe nationale messieurs

Football: CS Fola Esch

Football: FC Progrès Niederkorn

Tennis de table: équipe nationale dames

Volley-ball: équipe nationale messieurs