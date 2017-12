(DH) - Les noms des meilleurs sportifs luxembourgeois ont été dévoilés ce jeudi soir, lors de la soirée de gala organisée par sportspress.lu et intitulée sportspress.lu Awards Night@Coque. Le suspense était très ténu quant aux récompenses décernées sur le plan individuel tant l'année accomplie par Gilles Muller avait été de très haute volée, alors que Christine Majerus s'était inscrite dans le sillage de ses trois dernières années de compétition.

«Mulles» a donc fait la passe de quatre à la suite après avoir livré sans doute la saison la plus aboutie de sa carrière. Une saison qui lui a permis d'occuper la 21e place du classement mondial à la fin du mois de juillet. Il a mis fin à une certaine malédiction et remporté deux tournois, à Sydney et s'-Hertogenbosch, et son quart de finale victorieux à Wimbledon, contre Rafael Nadal, reste un morceau d'anthologie.

Le cinquième set entre les deux hommes a été homérique: 28 jeux et 2h15 pour conclure ce duel contre le numéro 2 mondial sur le score de 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13. Pour sortir vainqueur et avoir le droit d'affronter Marin Cilic, en quart de finale, le Luxembourgeois avait dû bombarder son adversaires de 30 aces et de 95 coups gagnants!



Derrière le grand gaucher du Spora, deux cyclistes complètent le podium: Bob Jungels et Jempy Drucker. Le même trio dans l'ordre que les deux années précédentes.



Après les sacres obtenus en 2013, 2015 et 2016, Christine Majerus a elle aussi conquis son quatrième titre de meilleure sportive de l'année.



Un tiercé Majerus - Ni - Fautsch



Après une neuvième place aux Championnats du monde de Zolder en 2016, la sociétaire de Boels-Dolmans Cycling Team s'est classée septième des Mondiaux de cyclo-cross de Belvaux 2017. La Cessangeoise a aussi remporté cette année une première étape dans une course classée World Tour, lors de l'Aviva Womens Tour, ainsi que la Classique du Morbihan et Dwars door Westhoek. Lors des Mondiaux sur route, elle s'est classée sixième de la course en ligne et a remporté l'argent du contre-la-montre par équipes.



Christine Majerus a remporté le trophée devant la pongiste Ni Xia Lian et l'escrimeuse Lis Fautsch. Grâce à ce nouveau trophée, elle se porte à la même hauteur que Carine Risch, victorieuse en 1979, 1980, 1981 et 1982. C'est une autre pongiste, Jeanny Dom, qui détient le record de victoires avec sept sacres dans les années 1970.



Les pongistes derrière la sélection nationale de football



Du côté des équipes, le football était à l'honneur avec pas moins de trois nommés: l'équipe nationale, le Progrès Niederkorn et le CS Fola Esch. Les très bons résultats obtenus par la sélection lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018: 6 points dans le Groupe A avec en point d'orgue la victoire contre la Biélorussie et un match nul 0-0 en France, lui ont permis de décrocher leur douzième Challenge de la meilleure équipe. Le dernier datait de 2011.



L'équipe nationale messieurs de football a devancé de 170 points l'équipe nationale dames de tennis de table qui s'est hissée dans la plus haute division par équipes, alors que la paire Ni-De Nutte s'est hissée en quart de finale du Championnat d'Europe.

Le FC Progrès Niederkorn, qui a sorti les Glasgow Rangers de l'Europa League, prend la troisième place.

Au cours de la soirée, Romain Fiegen, récemment décédé à l'âge de 62 ans, a été honoré à titre posthume du «Prix Sport et Handicap» pour son implication, notamment, auprès de trois athlètes luxembourgeois (Luciano Fratini, Joël Wagener et Tom Habscheid) lors des Jeux paralympiques de 2016.



Le «Prix d'Honneur» a été attribué cette année à Raymond Sassenrath qui a longtemps œuvré le long des bassins de natation et lors de seize éditions des JPEE.

Tradition bien ancrée, deux jeunes espoirs du sport luxembourgeois ont été récompensés. Cette année, ce sont Kimberly Nelting (17 ans, karaté), récente championne du monde junior en -59 kg, et Peter Murphy (17 ans, patinage de vitesse) qui recevront le «Prix du Jeune Espoir».

Le prix du public - exploit de l'année -a été décerné à Gilles Muller victorieux de l'Espagnol Rafael Nadal em huitièmes de finale sur le Cental de Wimbledon en juillet 2017.



TROPHÉE DU MEILLEUR SPORTIF

1. Gilles Muller (tennis) 547 points

2. Bob Jungels (cyclisme) 343

3. Jempy Drucker (cyclisme) 135

4. Laurent Jans (football) 82

5. Kamil Rychlicki (volley-ball) 43

6. Ben Gastauer (cyclisme) et Tom Habscheid (paralympics/athlétisme) 37

8. Flavio Giannotte (escrime) 27

9. Charles Grethen (athlétisme) 18

10. Bob Haller (triathlon) 17

11. Julien Henx (natation) 16

12. Bob Bertemes (athlétisme) et Chris Philipps (football) 10

14. Alex Kirsch (cyclisme) 8

15. Raphaël Stacchiotti (natation) 7

16. Matthieu Osch (ski alpin) 4

17. Dylan Perreira (sport auto) 3

18. Alain Kohl (plongeon de haut vol) et Christian Weier (équitation) 2

20. Yannick Correia (kicker) 1

TROPHÉE DE LA MEILLEURE SPORTIVE



1. Christine Majerus (cyclisme) 546 points

2. Ni Xia Lian (tennis de table) 274

3. Lis Fautsch (escrime) 160

4. Mandy Minella (tennis) 114

5. Charline Mathias (athlétisme) 108

6. Jenny Warling (karaté) 69

7. Julie Meynen (natation) 57

8. Charlotte Bettendorf (équitation) 21

CHALLENGE DE LA MEILLEURE ÉQUIPE

1. Football: équipe nationale messieurs 494 points

2. Tennis de table: équipe nationale dames 324

3. Football: FC Progrès Niederkorn 193

4. Football: CS Fola Esch 151

5. Volley-ball: équipe nationale messieurs 13

6. Equitation: équipe nationale de saut 51