(DH avec AFP) - Plus grand combat de tous les temps pour ses promoteurs, farce sans précédent pour ses détracteurs, le choc entre la légende des rings Floyd Mayweather et la star des arts martiaux mixtes Conor McGregor ,samedi à Las Vegas, est le combat de boxe le plus attendu de l'année, voire de la décennie, le plus controversé aussi. Au Luxembourg, l'Irlandais à la cote.

A combat hors normes, récompense incroyable, improbable même: dans la nuit de samedi à dimanche (5h à Luxembourg) dans la sulfureuse capitale mondiale des casinos et du jeu, Mayweather ou McGregor mettra la main sur la «Money Belt», littéralement la ceinture de l'argent, conçue spécialement pour l'événement.

Cette ceinture, en cuir d'alligator, sertie de 3360 diamants, 600 saphirs et 300 émeraudes, ne sanctionne aucun titre officiel, mais elle est le symbole clinquant et décomplexé de ce combat qui pourrait être le plus rémunérateur de l'histoire. Le combat pourrait rapporter 250 millions de dollars à l'Américain et 100 millions à l'Irlandais.



C'est d'ailleurs pour toucher un dernier jackpot que Mayweather, surnommé «Money», est sorti de sa retraite et a rapidement accepté de relever le défi.

Au Luxembourg aussi, la fièvre est montée. Nous avons demandé leur avis à deux spécialistes reconnus au pays.

«Comme l'abeille»

Aguilera «Toli» Bartolome: «D'après toutes les statistiques, Mayweather devrait gagner mais avec McGregor, il faut s'attendre à tout. A chaque fois, qu'il a annoncé qu'il allait gagner, il l'a fait! En plus en donnant le round!»

«N'oublions pas que Mayweather a un certain âge (40 ans) et que McGregor a réalisé une préparation spécifique. Il s'est entraîné dur, beaucoup de courses à pieds, des parcours aquatiques. Comme l'abeille, il va essayer de tourner autour de lui pour ensuite entrer en corps à corps. Il va essayer de l'avoir comme ça. Mais dans un combat, rien n'est prévisible. Un coup suffit pour faire la différence. McGregor possède une plus grande allonge, l'Américain a pour lui son expérience, il est invaincu en 49 combats. Mais je dois avouer que si c'est un beau vainqueur, je serais content quel que soit le résultat.»

Combattant réputé dans diverses disciplines, Miomir «Miki» Vujovic a un avis plus tranché et soutient franchement l'Irlandais.



«Je souhaite que McGregor gagne parce que je soutiens le MMA. Che Guevara a dit "Soyons réalistes, exigeons l'impossible!", l'Irlandais vient du MMA et reste très bon en boxe anglaise. Cela restait un combat improbable pour beaucoup il y a quelques années. Cela prouve maintenant la place que le MMA a su gagner ces derniers temps. McGregor, de par sa personnalité hors du commun, a su faire venir des gens qui, à la base ne s'intéressaient pas ou très peu aux sports de combat, ou même au sport tout court. C'est un immense pas qui a été franchi pour la discipline!»

«Ce combat va être suivi dans un milliard de foyers à travers le monde», a assuré Dana White, le grand patron de l'UFC, le principal organisateur de combats de MMA.



50 contre 1

Les bookmakers de Las Vegas ne cachent plus qu'ils espèrent une victoire du favori Floyd Mayweather: si l'outsider irlandais devait s'imposer à la surprise générale, ils devront passer à la caisse et l'addition sera salée.

«C'est incroyable, ce combat de boxe est déjà celui qui a généré le plus de paris, c'est presque digne d'un Super Bowl», l'événement sportif le plus important aux Etats-Unis, admet Nick Bogdanovich, responsable de la filiale américaine du groupe de paris britannique William Hill.



Avec sa cote à 5 contre 1, McGregor, qui disputera son premier combat contre l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire invaincu en 49 combats, rapporterait 500 dollars (420 euros) à celui ou celle qui aurait misé 100 dollars sur sa victoire. La cote de l'Irlandais était encore de 50 contre 1 le mois dernier...