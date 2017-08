Yann Matias (20 ans), le joueur défenseur du Progrès, retrouvait l’Union Titus Pétange jeudi soir, un club écrasé 7-1 par le leader de la BGL Ligue. Aligné au poste d’arrière droit, en charnière centrale ensuite, il a fait le job. Sans plus. Luc Holtz qui ne l’a pas repris avec la sélection nationale était présent au stade Jos Haupert.

Par Vincent Lommel



3-0 au repos. 7-1 au coup de sifflet final. Le compte est bon. Une première mi-temps menée tambour battant, la seconde placée sous le signe de la démonstration. Les attaquants de l’UTP ne mirent guère de bâtons dans les roues de leurs adversaires au contraire de leurs coéquipiers défenseurs malmenés.



Yann Matias, une fois de plus, était dans les petits papiers de Paolo Amodio. L’entraîneur du Progrès a l’habitude de le titulariser au poste d’arrière droit. Sébastien Thill évolue devant lui. Le numéro 31, très bon, apprécie rentrer dans le jeu, libérant le couloir à son coéquipier obligé de tenir à l’oeil le Pétangois Cissé qui «switchait» avec Duarte.



«Je dédouble quand c’est possible», explique-t-il. «A Pétange, mon rôle était plus défensif.» En reconversion offensive, les trois centres (3e, 15e et 35e) délivrés ne donneront rien - le premier sera capté par le gardien Chopin. Isolé au point de penalty à la réception d’un caviar de Watzka (qui, dès la 30e, a pris le relais d’Olivier Thill), le juge de ligne agitera son drapeau (36e). Inscrire un but n’est pas son rôle mais le fait de monter sur les phases arrêtées est révélateur. Son gabarit explique ça. Les visiteurs, Duarte (18e) et Cissé (40e), le laissèrent sur place alors qu’il récupéra une relance manquée en plein axe (28e). Le danger est écarté. Quarante-cinq minutes non pas hésitantes mais sans aucun brin de folie. «Je peux mieux faire.» Luc Holtz doit penser la même chose.

Replacé au centre suite à la sortie Karayer



Le troisième but signé Karapetian dans le temps additionnel (45+1) mit fin au suspense. Metin Karayer, lui, était resté aux vestiaires, victime d’un «black out» après un duel aérien. Yann Matias glissa en défense centrale - Adrien Ferino à ses côtés - à charge de mettre sous l’éteignoir Banza qui, soit dit en passant, devrait valoir des satisfactions à l’UTP.



«Stopper est ma place de prédilection. Y jouer n’est pas un problème.» Alessandro Fiorani occupa le côté droit. On notera deux intéressantes sorties de position (52e, 58e), de la rigueur mais aussi un relâchement coupable sur le but de l’honneur inscrit par Banza (7-1, 85e).



«De la déconcentration.» 7-0 ou 7-1, cela ne change rien au bout du compte. Pour plaider sa cause, le jeune joueur est à revoir dans un contexte différent (5-0 à la 64e, 7-0 à la 75e). Luc Holtz, lui, était déjà parti.



«J’étais déçu de ne pas figurer dans la sélection pour les matches face à la Biélorussie et la France», avoue celui qui pensait en être. «Le sélectionneur m’a téléphoné. Je dois accepter son choix qu’il n’a pas à justifier.» Faute de retrouver les A - à la surprise, il avait été repris dans le giron élargi pour le match contre la France à la mi-mars, direction les U21. Une «première». «J’ai hâte d’être au regroupement lundi. Je connais plusieurs joueurs. Affronter la Slovénie et la Bulgarie, ce n’est pas rien. J’espère jouer.» Réponse sous peu.