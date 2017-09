International dans les équipes d'âge turques et formé au FC Metz, Fatih Eren a posé ses valises à l'US Mondorf. Le défenseur central gaucher ne veut pas entendre parler de maintien. Pour le Franco-Turc, le groupe doit prendre conscience de son potentiel.

Propos recueillis par Christophe Nadin



Fatih, on vous découvre au Luxembourg. Pouvez-vous nous rappeler votre parcours?

J'ai la double nationalité franco-turque. Mes parents sont turcs. De Trabzon. J'ai passé cinq ans au centre de formation du FC Metz avant de tenter ma chance en Turquie. Mais je voulais quitter le pays. Je n'étais plus bien dans ma tête.

Pourquoi?

J'étais isolé. Loin de ma famille. Et victime de retards de payements. Puis je ne vais pas le cacher. Je n'aimais pas trop le football turc. Je suis un amoureux du jeu posé. Il n'y a pas ça là-bas. C'est trop physique.

De là à atterrir à Mondorf...

Oui, je n'avais pas le Luxembourg en tête au moment où j'ai quitté la Turquie, mais à travers un contact, je me suis dis «pourquoi pas?» Cela peut être un tremplin pour rebondir. Avec des équipes comme Dudelange ou encore Differdange, c'est un championnat intéressant.

Et vous n'arrivez pas totalement en terrain inconnu?

Non, lors de mon passage au FC Metz, j'ai côtoyé sur les bancs de l'école comme sur le terrain Tony Mastrangelo, Chris Philipps ou encore Cédric Sacras.

Vous avez dû porter un regard particulier sur la prestation de Chris Philipps contre la France dimanche dernier alors?

Alors ça oui, ça m'a fait plaisir! J'ai joué plusieurs fois à ses côtés. Quand je vois qu'il neutralise des Mbappé ou des Giroud... Ce qui lui arrive, il le mérite, c'est un gars sérieux, bosseur. Il évolue beaucoup. Lui est de 1994, moi de 1995.

Revenons à Mondorf et à ce début de saison compliqué. Seul le calendrier l'explique?

On n'a pas eu de chance avec le calendrier, c'est vrai, mais ce n'est pas une excuse. Le foot, ça reste onze joueurs contre onze autres. On aurait pu gratter un point de-ci de-là. On n'a pas été assez généreux. On a trop accepté le jeu de Differdange (0-4) et de Dudelange (0-2). Contre Hostert, le match était à notre portée (0-0). Puis à la Jeunesse (2-4), on est réduit à dix alors qu'on était mené. On faisait le jeu avant que l'arbitre ne leur donne un penalty cadeau. On n'a vraiment pas eu de chance.

Vous évoquez un manque de générosité. Que voulez-vous dire?

On a le potentiel, les moyens, mais il manque un truc. Le dernier geste notamment. Le groupe est parfait. Sa cohésion aussi. On a manqué de courage, mais ça va aller. Beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés mais ça commence à venir. Je le sens au fil des entraînements. Contre le RM Hamm Benfica, il faut gagner pour lancer notre championnat.

L'attaque est pointée du doigt. Qu'en pensez-vous?

On a tout ce qu'il faut en attaque. Alors, oui, on a manqué d'efficacité mais on a des gars qui percutent, d'autres plus costauds pour jouer en pivot. Il nous manque juste la confiance.

Pas question d'évoquer déjà le mot maintien?

On a largement le potentiel pour se maintenir. Je vais même plus loin. Ce groupe a les qualités pour finir dans la première moitié du classement. Mais pour l'instant, on ne se rend pas compte de nos qualités. Moi, le maintien ne m'a jamais traversé l'esprit.