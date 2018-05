Pas de révolution à Bertrange puisque c'est l'adjoint de Pascal Fabbri qui lui succédera au poste d'entraîneur. Soufyane Ouakdi a été désigné par le comité de Bertrange pour diriger le Sporting en 2018-19. Pascal Fabbri assurera, lui, de nouvelles fonctions.

Soufyane Ouakdi nommé au Sporting Bertrange

Pascal Fabbri devient directeur sportif.

Soufyane Ouakdi, 39 ans, un ancien de la maison, est arrivé à Bertrange en 2011. Il a évolué comme joueur au poste de milieu de terrain et était devenu entraîneur adjoint.

«Soufyane a épaulé Pascal (Fabbri) dès le début et possède la qualité de connaître et d'avoir côtoyé les joueurs. Au cours des saisons, il a toujours été un soutien actif au coach et a participé très positivement avec le comité, à la gestion des équipes Seniors ces dernières années. Officiellement, nous l'avions nommé comme adjoint la saison passée comme il avait émis le désir de mettre un terme progressivement à sa carrière de joueur», a expliqué Barbara Tunkl, présidente de Bertrange.

Pascal Fabbri assumera la fonction de directeur sportif, en charge de la coordination des transferts et assurera une surveillance des entraîneurs et joueurs des catégories cadets, juniors et seniors, en collaboration directe avec le comité. Bertrange a terminé huitième avec 31 points en Division 1 série 2.