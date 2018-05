La formation de Bourg-Péronnas a chuté lourdement ce vendredi soir à Lorient 6-0 pour le compte de la 37e journée de Ligue 2.

Soirée cauchemardesque pour Bourg-Péronnas et Martins

La formation de Bourg-Péronnas a chuté lourdement ce vendredi soir à Lorient 6-0 pour le compte de la 37e journée de Ligue 2.

(ER) - Une rencontre à oublier pour l'international luxembourgeoise et ses partenaires. Les joueur du FBBP01 ont subi une véritable humiliation au stade du Moustoir avec un revers 6-0. Les visiteurs ont pris trois buts entre la 31e minute et 44e minute. Au cours du second acte, Martins, qui a écopé d'un carton jaune à la 62e minute, et ses partenaires ont à nouveau encaissé trois buts.



Au classement, Bourg-Péronnais est 18e et barragiste à une journée de la fin du championnat avec un retard de deux petits points sur Nancy. La semaine prochaine à l'occasion de la 38e et dernière journée de L2, la formation de l'international luxembourgeois accueillera Sochaux alors que dans le même temps, Nancy recevra Orléans.

A noter que la différence de buts est favorable aux Nancéens (-18 contre -38). Autrement dit, Bourg devra gagner et espérer que Nancy s'incline. Les Bleus devront aussi regarder dans le rétroviseur car, en cas de revers conjugué à une victoire de Quevilly-Rouen sur Lorient, ils descendront en National.