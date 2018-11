Il avait bluffé tout son monde en raflant un titre que personne n'attendait aux Championnats nationaux à Kayl l’an dernier. Sören Nissen, fraîchement naturalisé, s'apprête à participer à sa première saison de cyclo-cross avec le maillot tricolore et des ambitions.

Sören Nissen: «J'espère pouvoir jouer la victoire fin décembre»

Propos recueillis par Hugo Barthelemy

Sören, vous avez débuté la saison de cyclo-cross tardivement. Pour quelles raisons?



Car j'ai terminé ma saison de VTT tard, trop tard, d'ailleurs, je pense. Je devais donc m'octroyer une pause en octobre, ce qui explique mon entame tardive dans les labourés. Je sens aussi que j'ai du retard sur les autres, je manque de puissance. Mais je devrais être capable de jouer les premiers rôles dans quelques semaines, quand je serai à nouveau au pic de ma forme.

Quels objectifs poursuivez-vous sur cette saison de cyclo-cross?



Le premier est de retrouver la forme et de pouvoir rouler avec les meilleurs. Je dirais qu'aux alentours de la fin décembre, dans un mois, je devrais pouvoir jouer la victoire au niveau national. Je calque ma préparation sur les Championnats nationaux (le 13 janvier à Brouch, ndlr), où je remettrai mon titre en jeu. Si la forme est là, représenter le Luxembourg sur une manche de Coupe du monde, comme celle de Namur le 23 décembre par exemple, me ferait plaisir. Mais si la forme n'est pas au rendez-vous, alors cela ne vaudra pas la peine. Après, sur des courses internationales, je sais que je ne peux pas rivaliser avec les meilleurs comme en VTT, car ma spécialité reste le VTT marathon avant tout.

Pourquoi un spécialiste du VTT marathon fait-il du cyclo-cross pendant l'hiver?



Tout d'abord, car cette discipline me permet de garder du rythme pendant l’hiver, et cela sert donc de préparation pour la saison de VTT. Je le fais chaque année. En outre, le cyclo-cross est très populaire au Luxembourg, et c'est plaisant de rouler dans une chouette ambiance avec pas mal de public. Enfin, c’est cool de faire monter le pouls et de participer à une compétition, quelle qu'elle soit, bref je prends beaucoup de plaisir dans les labourés.

A partir du 1er janvier, vous aurez le droit de représenter le Luxembourg aux Championnats du monde. Est-ce un autre objectif pour vous?



Oui. Pour l'UCI, j'ai changé de nationalité en 2017, et je devais donc attendre deux ans pour pouvoir représenter le Luxembourg sur des Mondiaux. En 2019, cela fera donc bien deux ans et bien sûr, toujours si la forme me le permet, j'aimerais participer aux Championnats du monde qui se dérouleront au Danemark.