Sloane Stephens en vedette à Kockelscheuer

On connaît déjà le nom d'une première participante au prochain BGL BNP Paribas Luxembourg Open, qui se jouera du 14 au 21 octobre à Kockelscheuer: la jeune (23 ans) et jolie Canadienne Eugenie Bouchard (WTA 52) revient à Luxembourg, où elle avait été sortie dès le premier tour en 2013 et en 2016.