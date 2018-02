Le Suédois Andre Myhrer est devenu ce jeudi à Pyeongchang champion olympique du slalom, profitant de la faute du Norvégien Henrik Kristoffersen dans la seconde manche. Le Luxembourgeois Matthieu Osch est allé à la faute dans la première manche, tout comme... l'Autrichien Marcel Hirscher.

Slalom olympique: l'or pour Myhrer, Osch sort de la piste

(JFC, avec l'AFP).

(JFC, avec l'AFP). - Après sa 62e place jeudi dans le slalom géant, le jeune (18 ans) Luxembourgeois Matthieu Osch disputait ce jeudi sa seconde épreuve de ski alpin aux Jeux de Pyeongchang. Hélas, Osch est parti à la faute en fin de première manche du slalom, où il avait signé un premier temps intermédiaire de 14'13" (82e à 2'56") et un deuxième temps intermédiaire de 25'94" (65e à 4'68"). Pour Matthieu Osch, unique sportif luxembourgeois présent à Pyeongchang, les Jeux d'hiver 2018 sont à présent terminés.

Le Suédois Andre Myhrer a été sacré champion olympique, devant le Suisse Ramon Zenhaeusern (+0"34) et l'Autrichien Michael Matt (+0"67). Le Norvégien Henrik Kristoffersen, qui avait réalisé le meilleur temps de la première manche, est sorti de piste après quelques portes de la seconde, tandis que le grandissime favori autrichien Marcel Hirscher s'est loupé dès la première descente.



A 35 ans, Myhrer remporte sa deuxième médaille olympique, huit ans après le bronze du slalom à Vancouver, et décroche le plus beau titre de sa carrière. Il permet à la Suède de faire le doublé en slalom après le titre de Frida Hansdotter, 32 ans, qui avait elle aussi triomphé devant la favorite Mikaela Shiffrin vendredi dernier. Il succède à l'Autrichien Mario Matt, le frère de Michael, en bronze en Corée du Sud.



En décrochant l'or sur la slalom, le Suédois Andre Myhrer a conquis sa deuxième médaille olympique Photo: AFP

Le Norvégien Henrik Kristoffersen, qui avait réalisé le meilleur temps de la première manche, est sorti de piste après quelques portes dans la seconde et échoue dans sa quête d'un premier titre olympique, après le bronze de Sotchi et l'argent décroché au slalom géant à Pyeongchang.

Le grandissime favori autrichien Marcel Hirscher s'est lui loupé dès la première descente. Et comme il ne fera pas l'épreuve par équipes, samedi, il ne pourra pas rejoindre dans l'histoire son compatriote Toni Sailer (1956) et le Français Jean-Claude Killy (1968), les deux seuls skieurs alpins trois fois dorés lors d'une même édition des JO.

Pour Marcel Hirscher, la machine s'est détraquée: l'Autrichien a loupé son rendez-vous avec le slalom et l'histoire olympique, une sortie de piste qui le prive d'une troisième médaille d'or. Une première faute, puis une deuxième, fatale: Hirscher s'est loupé dans les grandes largeurs, jeudi. «Je n'avais absolument aucune confiance sur ce genre de neige. J'ai vraiment très mal skié. Cela peut aussi arriver, ça fait partie du jeu, du sport. Certains jours on gagne, et d'autres on n'est pas à la hauteur.» L'Autrichien n'a pas cherché à se cacher, après ce terrible échec.



Jamais sacré en slalom olympique, Hirscher - qui aura 29 ans le 2 mars, peut-il envisager de poursuivre jusqu'à Pékin 2022 pour prendre sa revanche? «J'ai besoin d'une médaille d'or en slalom. Non, je rigole. On verra ça dans quatre ans», a lâché évasivement l'Autrichien qui a toujours laissé entendre par le passé qu'il ne prolongerait pas sa carrière aussi longtemps.



Quant aux Français, ils ont fini au pied du podium: Clément Noël (4e, +0"71), à quatre centièmes du bronze, Alexis Pinturault (5e, +0"73) et Victor Muffat-Jeandet (6e, +0"76) ont réalisé un joli tir groupé, mais ont manqué de peu de rapporter une 15e médaille au clan tricolore en Corée du Sud.