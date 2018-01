(AFP). Mikaela Shiffrin et Marcel Hirscher ne trouvent pas à qui parler entre les piquets du slalom. L'Américaine a dicté sa loi à Kranjska Gora et l'Autrichien a maîtrisé son sujet à Adelboden. Des signaux forts envoyés à un mois des Jeux Olympiques.

A seulement 22 ans, l'Américaine Mikaela Shiffrin a déjà signé dimanche sa quarantième victoire en Coupe du monde, au cours d'un slalom où elle a, comme à son habitude, surclassé toute la concurrence.

Elle s'est déchaînée une nouvelle fois en première manche, s'offrant un épais matelas d'une seconde et demie d'avance sur la Suédoise Frida Hansdotter.

Et sur le second tracé, sur une piste un peu dégradée par les conditions, elle a pu gérer et grappiller encore quelques centièmes pour laisser Hansdotter à 1"64, et la Suissesse Wendy Holdener à 1"87. Toutes les autres concurrentes ont terminé à plus de deux secondes de l'inaccessible skieuse de Vail.

Marcel Hirscher, déjà vainqueur la veille du géant, a lui remporté le slalom d'Adelboden signant sa 52e victoire en coupe du monde de ski alpin devant son compatriote Michael Matt et le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Marcel Hirscher s'était déjà imposé sans discontinuer entre 2012 et 2014 dans la station suisse. L'Autrichien, 3e homme le plus titré de l'histoire, se trouve à seulement deux longueurs de son compatriote Herman Maier, spécialiste lui de la vitesse. L'Autrichien est encore loin cependant du légendaire technicien suédois Ingemar Stenmark, qui avait signé 86 succès dans les années 80 et 90.