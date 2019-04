Adin Skenderovic et Elversberg se sont amusés en Coupe régionale de Sarre, Dirk Carlson a arraché un point chez le dernier et l'Apollon Limassol de Vahid Selimovic devra se reprendre en demi-finale retour de la Coupe de Chypre.

Skenderovic facile, Carlson et Selimovic à la peine

(DH). - Les demi-finales de la Coupe de Chypre étaient à l’ordre du jour ce mercredi et l’Apollon Limassol recevait l’AEL Limassol. Le club de Vahid Selimovic, qui est entré à la 66e minute, s’est incliné 1-2. L’Espagnol Jurado a ouvert la marque à la 40e, Psychas a égalisé à la 75e et c’est le premier buteur de la rencontre qui a scellé le sort de la rencontre en convertissant un penalty (81e).

Le match retour sera joué le mercredi 17 avril à 17h.

L'équipe 2 du Grasshopper Zurich disputait la 18e journée de championnat de Ligue 1 groupe 2 sur la pelouse de Old Boys et a accroché in extremis un match nul 3-3. Le Grasshop per remonte ainsi à la quatrième place avec 32 points.



Dirk Carlson a joué toute la rencontre en charnière centrale au sein d'une formation réduite à dix après l'heure de jeu. Face à la lanterne rouge, Jan Ostrowski est resté sur le banc.



Aldin Skenderovic a été aligné dans le onze de base du SV Elversberg qui disputait les quarts de finale de la Coupe régionale de Sarre sur le terrain du Viktoria Jägersburg. Il a joué tout le match. Elversberg a dynamité la défense de son adversaire et s'est imposé 7-0.