Lewis Hamilton a remporté son septième Grand Prix de la saison dimanche lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone. C'est sa sixième victoire à domicile, un record.

Sixième victoire d'Hamilton au GP de Grande-Bretagne

Lewis Hamilton a remporté son septième Grand Prix de la saison dimanche lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone. C'est sa sixième victoire à domicile, un record.

(AFP). - Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), aidé par la chance, a remporté une sixième victoire record au Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e course très animée du Championnat du monde de F1, dimanche à Silverstone.

Ce succès lui permet de devenir le pilote le plus récompensé de la manche britannique, devant l'Ecossais Jim Clark et le Français Alain Prost (5). Et surtout de porter de 31 à 39 unités son avance au classement des pilotes, grâce aussi au point du meilleur tour en course.

Son équipier finlandais Valtteri Bottas et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) complètent le podium, devant le Français Pierre Gasly (Red Bull) et son équipier néerlandais Max Verstappen.

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) est 16e et avant-dernier après avoir accroché le Néerlandais au 37e tour, ce pour quoi il a écopé de 10 secondes de pénalité.





Lewis Hamilton a désormais fait mieux que Jim Clark et Alain Prost à Silverstone. Photo: dpa

Hamilton s'est élancé en première ligne aux côtés de Bottas, qui le premier s'est arrêté aux stands pour changer de pneus, dans le 16e tour.

Ressorti derrière son équipier britannique, il s'est ensuite retrouvé bloqué en deuxième position, Hamilton ayant pu s'arrêter sous régime de voiture de sécurité six tours plus tard, conservant donc sa position de leader grâce à ce fait de course.

La manche britannique a livré une série de belles bagarres en piste, entre Bottas et Hamilton au quatrième tour et surtout entre Leclerc et Verstappen au 14e et au 24e.

Plus agressif en piste qu'en Autriche fin juin, le Monégasque semble avoir tiré les leçons de la bataille perdue face au Néerlandais pour la victoire lors du précédent GP.

L'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), l'Australien Daniel Ricciardo (Renault), le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing), le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso) et l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) complètent le top 10.

Le Français Romain Grosjean (Haas) a été conduit à un abandon précoce causé par un accrochage avec son équipier danois Kevin Magnussen.