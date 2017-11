La razzia continue avec une sixième victoire consécutive pour le Racing et Clervaux qui restent confortablement installés aux deux premières places. Quant au FCD03, il s’est baladé sur le parquet de Dudelange.



Par Stéphane Guillaume

Le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn commence à prendre tout doucement son envol dans cette Ligue 1, la preuve avec cette victoire face à l'US Esch (5-4). Les Niederkornois ont tenu tête à leur adversaire et n'ont été menés qu'une fois au score (1-2) avant de rejoindre les vestiaires sur une égalité (3-3). Deux buts salvateurs sont ensuite venus donner la victoire aux locaux.



Les visiteurs se sont heurtés à la muraille Pedro Marinho: «Oui, j’ai effectué un bon nombre d’arrêts et j’ai aussi inscrit deux buts mais c’est toute l’équipe qui a joué pour cela. J’ai simplement fait mon travail. Concernant mes deux buts, j’ai vu le gardien avancer et j’en ai profité pour tenter ma chance. Quant au second but, il n'y avait personne dans la cage car il jouait avec un cinquième homme dans le jeu.»



Le gardien du Samba 7 ALSS Futsal ne cesse d’époustoufler les suiveurs avec ses prestations cinq étoiles. Avec en prime, deux penalties stoppés. «J’ai toujours envie de travailler de plus en plus à l’entraînement. Avec l’arrivée du nouveau coach, on apprend beaucoup sur le plan tactique. Je trouve que c’est avec l’entraînement que l’on progresse.»

Le RAF Differdange a pu compter, pour la première fois de la saison, sur un effectif au complet face au Racing FC Union Luxembourg. Même si la prestation a été encourageante, il y a tout de même eu au final une sévère défaite (2-6). Dans le camp du Racing, l’efficacité de la division offensive n’a pas été aussi tranchante que d’habitude.



«On a été plus dans la possession de balle que dans l'envie de vouloir marquer. L’équipe a tenté de garder le contrôle du match, le résultat est là avec une nouvelle victoire. On va essayer de garder le même rythme lors des prochains matchs avec peut-être plus d'efficacité devant le but», estime le robuste joueur du Racing, Rafael Valente.



Aldino Delgado en situation délicate face au pressing de Ramiro Valente. Le Racing a écarté le RAF Differdange 6-2.

Photo: Stéphane Guillaume

Le club de la capitale a rapidement mené 2-0 puis 3-1 à la pause avant de s'offrir une petite frayeur quant le RAF est revenu à 3-2 avant la réaction d’orgueil des joueurs du Racing qui ont fait passer les chiffres à 6-2. «C’est vrai que l’on se fait peur inutilement, le match commence bien et on gère également bien les actions de jeu mais on encaisse deux buts. Avec plus d’attention, ces buts étaient évitables. Mais après, le Racing est tout de même parvenu à gérer la fin de match», précise Valente.



Lors du duel entre l’AS Sparta Dudelange et le FC Differdange 03, les visiteurs ont surclassé leurs hôtes d'un soir (0-7). Le Sparta a été beaucoup trop approximatif dans tous les compartiments du jeu. Le président Daniel Marques espère que des ajustements seront effectués rapidement

La réaction du président du Sparta Dudelange

Nordstad double son compteur points



Dans un duel entre Nordistes, l’Amicale Clervaux Futsal n’a pas fait dans la demi-mesure face au FC Bettendorf (11-4). La polyvalence du groupe clervallois a encore frappé avec huit buteurs différents.



Le FC Nordstad a remporté un match important face à l’Union Titus Pétange Futsal (9-7). Tiago Carvalho, le buteur pétangeois, s’est encore mis en évidence avec cinq buts personnels mais cela n’a pas suffi. Petite consolation pour Carvalho, il a pris la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec seize réalisations.



Les résultats de la 6e journée



Amicale Clervaux Futsal - FC Bettendorf 11-4

RAF Differdange - Racing FC Union Luxembourg 2-6

FC Nordstad - Union Titus Pétange Futsal 9-7

Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - Futsal US Esch 5-4

AS Sparta Dudelange - FC Differdange 03 0-7



Micael Gonçalves et le Samba 7 ALSS Futsal ont battu sur le fil Rui Pereira et l'US Esch 5-4.

Photo: Stéphane Guillaume

Ligue 2: la première du Fola

Dans le match au sommet, les Red Boys Aspelt, qui ont dominé le Futsal Weiler-la-Tour (8-4), s’installent bien confortablement en tête du classement. Le Fola Esch a enfin levé les bras à l'issue de cette cinquième journée de compétition avec une victoire face au Futsal Wilwerwiltz (9-5). Le FC Wiltz 71 retrouve des couleurs avec une courte victoire face aux 58 Latdevils Garnich (2-1).



Les résultats de la 5e journée



CS Fola Esch - Futsal Wilwerwiltz 9-5

FC Wiltz 71 - 58 Latdevils Garnich 2-1

Red Boys Aspelt - Futsal Weiler-la-Tour 8-4