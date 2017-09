Les Messins s'en vont à Angers ce dimanche (17h) avec un besoin de points évident. L'ancien Grenat Stéphane Borbiconi préface les débats, et annonce faire peu de cas de la manière dont les hommes de Philippe Hinschberger évolueront: à ses yeux, seul l'aspect comptable est important.

Par Hervé Kuc



Stéphane, faut-il se montrer inquiet pour le FC Metz?

Non, mais il faut être conscient de la situation, même si je sais que pareille position n'est pas facile à vivre. Le championnat est encore long, mais il faut maintenant aller chercher son ou ses premiers points à Angers. C'est urgent, car en Ligue 1, il n'y a aucune partie qui soit aisée, et au regard de notre classement, nous allons forcément jouer face à des équipes qui seront mieux classées que nous. Quand tu joues Guingamp à Saint-Symphorien en ouverture de championnat, et à Caen, tu es en droit d'espérer quelques points.

Malgré la dernière position occupée au classement, les hommes de Philippe Hinschberger comme le jeu pratiqué sont-ils motifs de satisfaction?

Oui, face aux Parisiens, j'ai bien aimé les premiers pas de Dossevi et Rivière. Pour se maintenir en Ligue 1, il ne faudra pas seulement prendre le meilleur sur Troyes, Amiens et Dijon, il faudra aussi aller «gratter» des points chez des adversaires réputés plus costauds. A Bordeaux, il n'était pas impossible de ramener quelque chose de bien. Il ne faut plus raisonner en se disant «on va jouer Lyon ou l'OM et ça va être dur». C'est difficile partout. On se moque de la tactique déployée, désormais il faut engranger des points. Bien ressortir le ballon de derrière, c'est bien beau, jouer avec deux attaquants aussi, tu peux même en aligner quatre et finalement ne pas marquer. Le plus important, c'est de posséder une bonne dynamique, et dans ce cas-là, tu peux remporter une partie en ne jouant qu'avec un seul attaquant.

Les Messins peuvent-ils glaner leur premier résultat positif lors du déplacement à Angers dimanche?

C'est maintenant un impératif. A Angers, le FC Metz doit disputer une demi-finale de coupe. J'ai vu évoluer les Angevins face aux Stéphanois (1-1) et le succès aurait bien pu leur revenir. C'est une formation de qualité, mais les hommes de Philippe Hinschberger doivent tout donner et jouer à fond tous les coups.

L'enjeu de la rencontre

Après cinq journées de championnat, le FC Metz est la seule équipe de Ligue 1 dont le compteur points reste bloqué à zéro. Forcément, cela commence à peser sur le moral comme sur le visage de certains. De ce fait, le déplacement à Angers (7e, 7 points) s'annonce compliqué, face à des joueurs adverses invaincus en ce début de saison (1 victoire, 4 nuls), et qui voudront offrir à leurs supporters leur premier succès à la maison. Récemment, à Saint-Etienne (1-1), les hommes de Stéphane Moulin ont fait impression, et si Crivelli (suspendu) manquera à l'appel, l'ensemble angevin reste cohérent, solide et sérieux.



Metz devra donc dépasser ses manques offensifs (2 buts) pour espérer cueillir sa ou ses premières unités de l'exercice en cours. Si Wollscheid et Rivierez sont très incertains, Philippe Hinschberger pourra néanmoins compter sur le métier de Kawashima, les espoirs formulés par Dossevi et Rivière face au PSG, tout comme le nécessaire esprit de révolte qui doit habiter un groupe peiné par la situation actuelle.

Le groupe probable

Kawashima et Didillon; Balliu, Rivierez (?), Bisevac, Wollscheid (?), Diagne, Niakhaté, Udol; Philipps, Poblete, Cafù, Jouffre, Cohade, Dossevi, Mollet (?), Fernandez, Nguette; Roux, Rivière.

Le «prono» de la rédaction

Malgré une situation comptable désastreuse, le FC Metz possède d'évidents moyens pour produire du jeu, embêter une formation angevine qui éprouve du mal à s'imposer à domicile et parvenir à (enfin) lancer son début de saison. Notre pronostic: 1-1.