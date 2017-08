(JFC, avec l'AFP). - Le Colombien Alvaro Hodeg Chagui a remporté au sprint massif, ce mercredi, la sixième étape du 54e Tour de l'Avenir (Coupe des Nations Espoirs), disputée sur une distance de 139,1 kilomètres entre Montrichard (Loir-et-Cher) et Saint-Amand-Montrond (Cher). Le Luxembourgeois Pit Leyder a fini à une bonne 17e place.

Hodeg Chagui a grillé sur la ligne le Polonais Alan Banaszek, deuxième, et l'Allemand Konrad Gessner, troisième.

Après Fernando Gaviria, quadruple vainqueur d'étape sur le Giro, les Colombiens prouvent encore qu'ils ne sont pas que des grimpeurs, avec Hodeg Chagui, déjà deuxième des deuxième et troisième étapes samedi et dimanche, et enfin récompensé cette fois. Le jeune espoir de 20 ans, n'a même pas levé les bras sur la ligne, car il n'était pas certain que le peloton avait bien repris tous les échappés.

Les deux baroudeurs du jour, l'Italien Francesco Romano et l'Irlandais Michael O'Loughlin, avaient pourtant bien été rattrapés peu après la flamme rouge du dernier kilomètres.



Contrairement à mardi, où sa passivité avait permis à trois hommes de finir loin devant, le peloton a progressivement accéléré à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée pour reprendre les quelques quatre minutes d'avance qu'il avait concédé au plus fort de l'échappée.

Cette 6e étape, la dernière disputée en plaine avant d'attaquer la montagne dès vendredi (Saint-Gervais Mont-Blanc – Hauteluce-les-Saisies) pour un triptyque alpin après un jour de repos ce jeudi, n'a engendré aucune modification au classement général, toujours emmené par l'Autrichien Patrick Gamper, maillot jaune devant le Biélorusse Ilya Volkau, à 1'23", tandis que le Danois Kasper Asgreen occupe la troisième place à 3'45".

Dans les rangs du Team Lëtzebuerg (FSCL), les classements du jour, derrière Pit Leyder (17e) sont: la 26e place pour Jan Petelin, Kevin Geniets termine 76e, Tom Wirtgen 91e, Larry Valvasori 102e et enfin Michel Ries 120e. Les six membres de l'équipe ont fini dans le peloton, dans le même temps que le vainqueur, Alvaro Hodeg Chagui.

Au classement général, le premier Luxembourgeois reste Tom Wirtgen (44e à 3'49"), tout juste devant Kevin Geniets, 45e, également à 3'49". Quatre rangs plus loin, mais toujours dans le même temps, on retrouve Pit Leyder (49e), puis Michel Ries (88e) et Larry Valvasori (94e). Enfin, Jan Petelin est quant à lui 105e, à 5'04".



Les coureurs vont bénéficier jeudi d'une journée de repos et d'un transfert vers la Savoie, théâtre des trois dernières étapes alpines décisives.