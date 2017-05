(AFP) - Le Suisse Silvan Diller (BMC) a enlevé jeudi la 6e étape du Tour d'Italie, à l'arrivée à Terme Luigiane (sud), après une longue échappée.

Le maillot rose est resté la propriété de Bob Jungels (Quick-Step) au terme de cette étape de 217 kilomètres, la première sur le continent après les journées initiales dans les îles (Sardaigne, Sicile).



«Nous voulions garder le maillot et si possible gagner l'étape avec Gaviria. Mais, finalement, on n'a pas eu à travailler», s'est réjoui Jungels en relevant cependant que le final de l'étape était «stressant» à cause des nombreux virages en surplomb du littoral de la mer Tyrrhénienne.

Dillier a devancé le Belge Jasper Stuyven et l'Autrichien Lukas Pöstlberger au bout d'une large rampe de 2 kilomètres à 5,3 % de pente menant sur la ligne installée dans la station thermale de Calabre.



Duel à couteaux tirés entre Silvan Dillier (à droite) et Jasper Stuyven. Le Suisse de la BMC a repoussé le Belge.

AFP

Dillier, qui est âgé de 26 ans, a remporté le succès le plus important de sa carrière. Champion de Suisse du contre-la-montre en 2015, il s'est imposé pour la première fois dans le Giro.

L'échappée de cinq coureurs (Pöstlberger, Stuyven, Pedersen, Dillier, Andreetta), formée dans la première partie de l'étape, a abordé les 50 derniers kilomètres avec 5 minutes d'avance.

Nantis d'un avantage de 3 minutes aux 15 kilomètres, Dillier et ses compagnons ont préservé 39 secondes sur le peloton des favoris.

Vendredi, les sprinteurs disposent d'une nouvelle opportunité dans la 7e étape longue de 224 kilomètres entre Castrovillari et Alberobello, dans la région des «trulli», des petites habitations en pierre inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco.



Le classement de l'étape

1. Silvan Dillier (SUI/BMC), les 217 km en 4 h 58'01"

2. Jasper Stuyven (BEL/TRE) m.t.

3. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) à 12"

4. Simone Andreetta (ITA/BAR) 26"

5. Michael Woods (CAN/CAN) 39"

6. Adam Yates (GBR/ORI)

7. Wilco Kelderman (NED/SUN)



8. Bob Jungels (QST)



9. Bauke Mollema (NED/TRE)



10. Geraint Thomas (GBR/SKY)



53. Ben Gastauer (ALM) 1'16''



95. Laurent Didier (TRE) 2'42''

Le classement général

1. Bob Jungels (QST) 28h20'47"

2. Geraint Thomas (GBR/SKY) à 6"

3. Adam Yates (GBR/ORI) 10"

4. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) à 10"



4. Domenico Pozzovivo (ITA/ALM)

63. Ben Gastauer (ALM) 15'28"

64. Laurent Didier (TRE) 15'39"