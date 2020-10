Pour son troisième match de la campagne en Ligue des Nations, le Luxembourg a dominé Chypre deux buts à zéro, samedi au stade Josy Barthel. Le néo-Beverenois a signé un doublé. Prochaine échéance: mardi (20h45) au Monténégro.

Sport 4 min.

Sinani illumine une première mi-temps radieuse

(JFC) - Avec six points sur neuf engrangés, la sélection luxembourgeoise a réussi la première moitié de son parcours en Ligue des Nations. Le succès 2-0 des hommes de Luc Holtz samedi contre une équipe chypriote faiblarde ne se discute pas. Mais si la première période fut de haute volée, avec le doublé de Danel Sinani, le second acte se révéla nettement moins emballant.

Bien dans le match dès le coup de sifflet initial de l'arbitre écossais Don Robertson, les Lions Rouges se montrent agressifs dans les duels et déploient leurs intentions offensives. Dès la 2ème minute, Rodrigues amène le danger devant le but de Kyriakides, imité par Pinto cinq minutes plus tard. C'est ainsi que tombe naturellement le but d'ouverture signé par Danel Sinani suite à un assist parfait de Vincent Thill (1-0, 12e). Une avance au score nullement usurpée.

Constellé de petites fautes, le jeu est clairement à l'avantage de l'équipe locale. Et c'est tout naturellement que ce diable de Sinani frappe une seconde fois avant la demi-heure, bien présent au rebond suite à un envoi de Vincent Thill relâché par Kyriakides (2-0, 26e). Désormais auteur de cinq réalisations en sélection, l'ailier de Waasland-Beveren devient le premier Luxembourgeois à réussir le doublé en première mi-temps depuis le regretté Gilbert Dussier en 1974 contre la Hongrie.

Mieux même: Sinani croit signer le hat-trick parfait à quelques secondes du repos, mais cette fois son but est annulé pour une position de hors-jeu de Dirk Carlson, sur la trajectoire de l'envoi victorieux et coupable de masquer la vue de Kyriakides. Malgré l'une ou l'autre pertes de balle coupables, notamment dans le chef de Barreiro, les Luxembourgeois ont la maîtrise totale du jeu, la formation du cornac belge Johan Walem n'existe pratiquement pas à la route d'Arlon.

Rien ne sera pareil après le changement de côté. En réalité, il ne se passe plus grand-chose sur la pelouse baignée de soleil du stade Josy Barthel. Le Luxembourg n'en veut plus, Chypre n'en peut toujours pas. Résultat: une partie morne, voire morose qui se tire en longueur sans que les 1.333 spectateurs masqués n'aient la moindre occasion de s'enthousiasmer. Seul incident notoire: la sortie sur blessure (entorse à une cheville) de Vahid Selimovic à la 69ème minute suite à un contact avec Christofi.

Après la rencontre, les Roud Léiwen ont rendu hommage à leur coéquipier Dave Turpel, blessé le week-end précédent dans un accident de la route Photo: Yann Hellers

Au fil des minutes toutefois et au gré des différents changements opérés par les deux sélectionneurs, les visiteurs prennent de l'assurance et montent - très légèrement - en puissance. La plus sérieuse alerte pour Moris intervient à la... 89ème minute lorsque le ballon de Christofi meurt sur le poteau droit de son but. Sur la contre-attaque, c'est Stefano Bensi qui loupe le 3-0.

Ce succès permet au Luxembourg de garder sa deuxième place du groupe 1 en Ligue C, à trois longueurs du Monténégro qui a poursuivi son sans-faute à domicile face à l'Azerbaïdjan (2-0). Un Monténégro que les hommes de Luc Holtz affronteront d'ailleurs mardi (20h45) à Podgorica. Avec dans la tête l'injustice du match aller perdu 0-1 en septembre...

Réaction

Luc Holtz: «Nous avons réalisé une performance presque parfaite en première mi-temps. Mais je ne suis jamais complètement satisfait. En deuxième mi-temps, certains joueurs ont eu des problèmes physiques et nous avons eu un peu de chance que Chypre n'ait pas marqué. On a vu notamment que Vincent (Thill) et Danel (Sinani) avaient les jambes lourdes.»

Luxembourg - Chypre 2-0 Stade Josy Barthel, temps frais mais ensoleillé, pelouse en bon état, 1.333 spectateurs. Arbitrage de Don Robertson, assisté de Graeme Stewart et Douglas Ross (SCO). Mi-temps: 2-0. Évolution du score: 1-0 Sinani (12e), 2-0 Sinani (26e). Cartons jaunes: Rodrigues (44e) et Selimovic (51e) au Luxembourg; Pittas (44e) et Kastanos (44e) à Chypre. LUXEMBOURG: Moris; Jans (cap.), Selimovic (69e M. Martins), Gerson, Carlson; Barreiro, V. Thill, O. Thill; Sinani (79e Skenderovic), Rodrigues, Pinto (68e Bensi):

Sélectionneur: Luc Holtz. CHYPRE: Kyriakides; Kousoulos, Karo (60e Gogic), Laifis; Artymatas (75e Loizou), Kastanos, Pittas (75e Kyriakou), Wheeler (53e Ioannou); Christofi, Sotiriou, Tzionis (46e Antoniou).

Sélectionneur: Johan Walem (BEL).

