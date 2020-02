La reprise de la compétition en BGL Ligue a tourné en faveur du champion en titre qui, dimanche sur sa pelouse, a écarté le leader du classement (4-2) grâce à trois réalisations de l'international luxembourgeois. L'UTP n'a désormais plus qu'un point d'avance sur le Progrès et deux sur le Fola.

Sinani assomme Pétange et relance le championnat

La reprise de la compétition en BGL Ligue a tourné en faveur du champion en titre qui, dimanche sur sa pelouse, a écarté le leader du classement (4-2) grâce à trois réalisations de l'international luxembourgeois. L'UTP n'a désormais plus qu'un point d'avance sur le Progrès et deux sur le Fola.

(DH) - Vainqueur de l'Union Titus Pétange sur le score de 4-2, le F91 Dudelange s'est à la fois relancé pour aller décrocher une place européenne en fin de saison et a rebattu les cartes en tête du classement. La formation de Carlos Fangueiro ne possède désormais plus qu’un mince avantage sur le Progrès et sur le Fola.

Les conditions de jeu rendues difficiles par les rafales de vent et la pluie battante ont certes refroidi les spectateurs qui ont boudé le choc de la reprise du championnat (603 payants), mais pas les ardeurs des 22 acteurs avides d'en découdre après une longue trêve hivernale.

Et les Pétangeois ont fait honneur à leur place de leader sur la pelouse du Nosbaum. Palha s'est offert deux arrêts déterminants et Gashi, d'une frappe croisée, a permis aux Bleus de rentrer aux vestiaires nanti d'une avance méritée face à un ensemble dudelangeois privé en dernière minute de Schnell (douleur à un pied).

5 Jonathan Joubert, Mickael Garos et la défense dudelangeoise sous pression. Photo: Christian Kemp

Jonathan Joubert, Mickael Garos et la défense dudelangeoise sous pression. Photo: Christian Kemp
Yannick Kakoko (Titus Petingen l.) gegen Mario Pokar (F91 r.) / Fussball, Nationaldivision, F91 - Titus Petingen / 23.02.2020 / Duedelingen / Foto: Christian Kemp
La tribune découverte a été logiquement désertée étant donné les conditions météorologiques. Photo: Christian Kemp
Antoine Bernier a donné le tournis à la défense pétangeoise en seconde période. Photo: Christian Kemp
Dominik Stolz devant Michel Kettenmeyer. Photo: Christian Kemp

Si le gardien de l'UTP avait brillé sur sa ligne, il se montrera bien moins convaincant dans les airs en seconde période alors que Sinani prendra le match à son compte. En égalisant tout d'abord (51e), en faisant pencher définitivement la balance après l'heure de jeu (69e et 89e). Auparavant, deux joueurs arrivés au mercato s'étaient illustrés. Keita, pour donner l'avantage aux locaux (2-1, 54e), et Nanizayam et ses 194 centimètres pour placer un coup de tête pour le 2-2 (54e).

Niederkorn cartonne, la Jeunesse gratte un point

La deuxième défaite de la saison de l'Union Titus Pétange profite à Niederkorn qui avait balayé Hostert 4-0 dès samedi, avec notamment un doublé de Shala en de match et un premier but de Jänisch sous ses nouvelles couleurs. Le Progrès revient ainsi à un point du leader, juste devant le Fola qui s'est imposé de justesse (2-1) contre Strassen grâce à un but de Seydi (87e). Corral avait ouvert le score (26e) et Runser avait égalisé (71e).

Les résultats de la 14e journée Joué samedi

Progrès - Hostert 4-0

Joués dimanche

Rosport - Muhlenbach 2-1

Dudelange – Titus Pétange 4-2

Mondorf - Differdange 1-2

Racing - Jeunesse 1-1

Fola - Strassen 2-1

Rodange - Etzella 1-2

Differdange n'a pas été en reste et demeure dans la course à l'Europe. Leur succès 2-1 à Mondorf, les Rouges le doivent à deux défenseurs Franzoni et Vandenbroeck, buteurs à une minute d'intervalle (83e et 84e).

Dans le bas du classement, Muhlenbach et Rodange font les mauvaises opérations du week-end après leurs revers à Rosport (1-2) et face à Etzella (1-2). Les deux derniers seront aux prises dimanche.





Le Differdangeois Maxime Deruffe face au portier mondorfois Koray Özcan. Photo: Ben Majerus

La suite du programme

15e journée

Samedi

15h: Progrès Racing

16h: Strassen - Mondorf

16h30: Etzella - Fola

18h: Titus Pétange - Rosport

18h30: Hostert - Differdange

Dimanche

16h: Jeunesse - Dudelange

16h: Muhlenbach – Rodange

16e journée

Mercredi 4 mars à 20h

Rosport - Jeunesse

Dudelange - Progrès

Fola - Muhlenbach

Rodange - Titus Pétange

Differdange - Strassen

Mondorf - Etzella

Racing - Hostert