Les Messins s'en vont à Nice ce samedi (20h) pour y disputer leur troisième rencontre de championnat en huit jours. Les hommes de Vincent Hognon vont devoir retrouver de la fraîcheur et une assurance qui ne sont pas leurs points forts depuis quelques semaines. L'ex-Messin Samuel Allegro présente la partie.

Sport 4 min.

«Si seulement Metz comptabilisait 21 points à Noël»

Les Messins s'en vont à Nice ce samedi (20h) pour y disputer leur troisième rencontre de championnat en huit jours. Les hommes de Vincent Hognon vont devoir retrouver de la fraîcheur et une assurance qui ne sont pas leurs points forts depuis quelques semaines. L'ex-Messin Samuel Allegro présente la partie.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Samuel, quelle est votre actualité du moment?

Samuel Allegro: «Je suis toujours dans la région du Mans et je travaille à l'UNFP. J'ai la responsabilité de la Normandie et d'une partie de la Bretagne dans le cadre de l'accompagnement de joueurs de L1 ou L2 dans leur reconversion. C'est un domaine qui me plaît beaucoup et je m'y sens vraiment à l'aise.

Samuel Allegro a porté le maillot du FC Metz de 2003 à 2005.

Le FC Metz est dans le dur…

Oui, et on savait dès le départ que son parcours allait être délicat. A Metz, tu es toujours obligé d'être à la recherche de nouvelles pépites qui entrent dans ton budget et de te séparer des joueurs à forte plus-value. Ce n'est pas facile et récemment, le fait d'avoir été prendre un point à Nîmes (1-1) n'était pas une aussi mauvaise affaire que ça. Mais, il faut bonifier ces points pris à l'extérieur par des succès à Saint-Symphorien et depuis quelques semaines on s'aperçoit malheureusement que ce n'est pas le cas. Vincent Hognon dirige une équipe assez jeune où Habib Diallo accomplit un parcours remarquable: sans l'efficacité de son buteur, le FC Metz serait dans une situation très compliquée actuellement.

Ce samedi, c'est à Nice (17e journée de L1) que les joueurs de Vincent Hognon ont rendez-vous avant d’accueillir l’OM et de terminer la première partie de saison à Dijon. Comment appréhendez-vous cette fin de phase aller?

Il est toujours très difficile d'aller s'imposer à Nice. J'ai regardé Nice-Angers (3-1): malgré leur succès, les Niçois n'étaient pas si sereins que ça et je pense que les Messins ont une carte à y jouer. Recevoir Marseille (14 décembre) représente une rencontre bonus même si la quête de points doit se faire contre tous. A mon époque, nous avions su distancer le PSG à la maison (3-2, mai 2005) et notre succès à Marseille (1-0, mai 2004) avait été aussi un moment fort dans la quête de points. Les Messins doivent donc jouer tous les matchs à fond. Ensuite, il y aura cette dernière partie à Dijon (21 décembre) face à un autre concurrent au maintien. Si seulement le FC Metz pouvait comptabiliser 21 points à Noël, ce qui sous-entend qu’il lui faut gagner au moins deux matchs. Dans le fond, dans ce championnat si particulier, tu ne peux rien prévoir tant les niveaux de jeu affichés par toutes les formations évoluent d'une rencontre à une autre.

Le FC Metz baisse sa garde face à Rennes Les Messins n’ont pas su contourner une équipe rennaise plus mûre et plus sûre de son football et ont laissé le succès à leur adversaire (0-1). Un revers fâcheux et il faudra maintenant aller à Nice ce samedi pour espérer un résultat positif.

Vous avez porté le maillot grenat (2003-2005) en Ligue 1. Quels changements fondamentaux sont-ils intervenus depuis un peu plus de 15 ans?

En fait, on peut s'apercevoir qu'il se passe pas mal de choses en dehors du terrain. Récemment à Bordeaux, les supporters ont envahi le terrain et ont manifesté contre la direction de leur club. Une grande majorité de supporters est interdite de déplacements et l'utilisation de fumigènes est sévèrement sanctionnée. Moi, j'aime bien l'ambiance avec les fumigènes, ça donne de la couleur au stade et les joueurs apprécient également. Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle très important dans le monde du football. J'ai l’impression que la vie quotidienne des gens joue un rôle dans leur comportement au stade. Au final, ce sont les spectateurs qui sont pris en otages d'un spectacle que le football pourrait leur offrir.

L'enjeu de la rencontre Le FC Metz (18e, 15 points) part dans l'inconnu à Nice (14e, 20), faute d'avoir trouvé le bon dosage dans son jeu et le bon équilibre dans toutes ses lignes. Après le revers concédé face à Rennes, Vincent Hognon a osé un «la meilleure équipe a perdu». Le technicien grenat a très partiellement raison car si ses garçons ont été joueurs et ont beaucoup tenté en première période, ils n'ont par la suite jamais offert ni la détermination ni le niveau que réclame la Ligue 1 pour pouvoir s'y imposer. Aujourd'hui, le FC Metz n'affiche que trois petits succès à son compteur (Monaco, Saint-Etienne et Nantes) et c'est de ce côté-là que les partenaires de Cohade et Diallo doivent trouver le remède à l'amélioration générale. En face, les Aiglons de Patrick Vieira (en partance pour Arsenal?) auront forcément un gros appétit après la gifle concédée à Saint-Etienne (1-4) et le patient grenat va devoir être sacrément solidaire, cohérent et adroit face au but adverse s'il veut revenir indemne de sa promenade niçoise. Ensuite, il sera temps de préparer la venue de Marseille. Le « prono » de la rédaction Les Messins éprouvent un mal fou à offrir une copie pleine au cours des deux périodes d'une rencontre. Trop lente par moments, pas assez concentrée à d'autres, la formation mosellane n'offre aucune garantie au niveau du résultat final. Notre pronostic: 2 à 1 en faveur de Nice.

Le classement de la Ligue 1