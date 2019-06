Seywert en quarts de finale, Ni en salle d'attente

Les représentants luxembourgeois ont connu un dimanche mitigé. Si Ni Xia Lian est aux portes des quarts de finale du simple dames, Gilles Seywert a validé son ticket. Par contre, Lyndon Sosa et Claudio Nunes dos Santos ont été éliminés d'entrée.

Eddy RENAULD Les représentants luxembourgeois ont connu un dimanche mitigé. Si Ni Xia Lian est aux portes des quarts de finale du simple dames, Gilles Seywert a validé son ticket. Par contre, Lyndon Sosa et Claudio Nunes dos Santos ont été éliminés d'entrée.

En tennis de table, Ni Xia Lian s'est qualifiée pour le 4e tour du simple dames, la n°1 Luxembourgeoise a battu l'Autrichienne Amelie Solja 4-1 (11-1, 11-13, 11-1, 11-6, 11-4). Au 4e tour, programmé ce lundi, madame Ni affrontera la Roumaine Bernadette Szocs pour espérer rejoindre les quarts de finale du tableau.



Quant à Sarah De Nutte, elle a subi la loi de l'Allemande Han Ying qui s'est imposée 4-0 (11-6, 11-7, 11-9, 11-4), son parcours en simple s'arrête donc au 3e tour. Toujours en tennis de table mais pour le compte du double mixte, la paire Luka Mladenovic-Ni Xia Lian a été battue au 1er tour par les Slovaques Pistej-Balazova 0-3.



L'autre belle satisfaction du jour est venue du tir à l'arc dans la catégorie compound avec la qualification de Gilles Seywert pour les quarts de finale. Le sportif de 35 ans a battu le Tchèque Martin Vanek 144-142. Lors du quart de finale, programmé jeudi, Seywert affrontera le Russe Bulaev qui a écarté le Polonais Przybylski (143-142).

En cyclisme, après la 13e place samedi de Christine Majerus sur la course en ligne dames, la course messieurs, disputée sur 180 km, a sacré le coureur italien Davide Ballerini. Le coureur d'Astana s'est imposé en solitaire (16") devant l'Estonien Alo Jakin et l'Autrichien Daniel Auer. Du côté des coureurs de la FSCL, Pit Leyder et Colin Heiderscheid ont fini respectivement 36e et 41e à 54".



Tiago Da Silva s'est classé 102e à 11'23" alors que Misch Leyder a pris la 115e place à 17'48". A noter encore que Jan Petellin s'est retrouvé dans la première échappée du jour durant les quatre premiers tours avant de rentrer dans le rang. Au final, le Differdangeois a pris la 105e place à 11'26"

Au tir dans l'épreuve du trap, Lyndon Sosa est resté à quai. Il n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale. Lors des qualifications, disputées ce dimanche matin, il a terminé à la 15e place avec un résultat de 114. Pour participer à la finale, il fallait terminer parmi les six premiers.



Autre éliminé d'entrée mais dans la compétition de judo, Claudio Nunes dos Santos est tombé au 1er tour dans la catégorie des -73 kg face au Slovène Hojak Martin (1 sido et 1 waza-ari).