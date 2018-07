Lars Gerson et l'IFK Norrköping ont signé ce lundi soir leur 9e victoire lors de la 14e journée du championnat suédois.

Service minimum pour Norrköping

Eddy RENAULD

Un but inscrit par Sigurdsson après seulment 8 minutes de jeu a permis à Norrköping de prendre la mesure de l'IF Elfsborg. Une victoire qui permet à Lars Gerson et ses équipiers d'afficher 30 points, à égalité avec Hammarby mais à 3 points du leader Stockholm (33) qui a disputé une rencontre de plus.

L'international luxembourgeois a joué l'intégralité de la rencontre sur le flanc droit dans une disposition en 3-4-3.