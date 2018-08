Le stade Saint-Symphorien va être copieusement garni ce samedi (15h) à l’occasion du choc au sommet de la Ligue 2 (6e journée) : Metz - Lens. Une partie importante pour les deux favoris à la (re)montée en Ligue 1. Cyril Serredszum préface l’évènement.

Sport 4 min.

Serredszum: «Le FC Metz va poursuivre sa série positive face à Lens»

Le stade Saint-Symphorien va être copieusement garni ce samedi (15h) à l’occasion du choc au sommet de la Ligue 2 (6e journée) : Metz-Lens. Une partie importante pour les deux favoris à la (re)montée en Ligue 1. Cyril Serredszum préface l’évènement et l’ex-Messin espère un résultat très positif des Mosellans.

Par Hervé Kuc



Cyril, que devenez-vous?

Je m’attache à retrouver un club après mon départ forcé du Fola d’Esch (février 2018), je continue à aller voir des matches en France et au Luxembourg. Jeff Strasser vient de revenir au Fola en tant qu’entraîneur, il aurait souhaité que je redevienne son adjoint, moi j’aurais aimé travailler à nouveau avec lui mais le club ne l’a pas voulu. J’aspire toujours à retrouver un poste d’entraîneur ou d’adjoint.

Laurent Jans est titulaire au poste de latéral droit au FC Metz. Que pensez-vous de ses productions?

C’est un garçon que j’ai vraiment apprécié lorsqu’il était avec nous au Fola (2011-2015). Il possède un état d’esprit remarquable, et c’est tout le travail qu’il a accompli jusqu’ici qui lui permet maintenant d’être titulaire en Ligue 2. Il se bonifie, il montre de belles qualités et sa grande valeur. Au cours de ses dernières prestations, il a su faire des passes décisives, se projeter vers l’avant et j’estime qu’il va réaliser encore de belles parties et rendre des grands services au FC Metz.

L’opposition entre le FC Metz et le RC Lens donne toujours lieu à une affiche serrée et indécise. En sera-t-il de même ce samedi?

Mardi, en Coupe de la Ligue (1-1, 5-3 aux Tab), les Messins ont réalisé une partition très correcte avec beaucoup de solidarité dans toutes leurs lignes. On a senti des joueurs qui évoluaient tous avec le plein de confiance malgré les changements opérés par Frédéric Antonetti. On dit que les séries sont faites pour s’arrêter mais je pense que le FC Metz va poursuivre la sienne de manière très positive ce samedi. Si les coéquipiers de Cohade continuent à afficher la même envie, alors je les vois s’installer durablement en haut de tableau.

Pouvez-vous nous citer votre Top 3 des meilleurs joueurs messins depuis le début de saison grenat en Ligue 2?

Il est toujours très difficile de détacher des garçons d’un collectif. Néanmoins, j’apprécie la technique et la fluidité du jeu de Farid Boulaya. L’efficacité d’Habib Diallo est à mettre en lumière et j’aime la solidité de l’axe défensif (Boye-Sunzu et Fofana). De tels résultats ne peuvent être réalisés que si l’ensemble du groupe est au mieux de sa forme et c’est le cas, donc je citerai également le travail du staff qui a su préparer parfaitement tous les joueurs.

L’enjeu de la rencontre. Le classement parle de lui-même. Le FC Metz (5 succès en autant de sorties) et le RC Lens (4 victoires et un match à disputer face à Béziers) réalisent un sans-faute. Un carton plein offensif pour les Messins (13 réalisations) et une défense de fer pour les Sang et Or (aucun but encaissé). Le choc promet beaucoup avant l’heure et le technicien messin a le choix des armes pour constituer son groupe de 18 éléments. Balliu et Rivière, tous deux susceptibles de quitter le bateau grenat dans les dernières heures du mercato, ne sont pas certains d’être convoqués, tout comme Boye, touché en coupe de la Ligue.

Le groupe probable. Oukidja et Delecroix; Jans, Sunzu, Fofana, Rivierez, Boye (?), Balliu (?); Cohade, Angban, Monteiro, Jallow, Boulaya, Gakpa, Hein, Nguette; Diallo, Niane, Traoré.

Le prono de la rédaction. Frédéric Antonetti va aligner des hommes frais préservés en coupe de la Ligue mardi (Oukidja, Rivierez, Cohade, Boulaya, Nguette, Diallo). Un avantage non négligeable dans cette période à haute intensité. Mais, le RC Lens ne réussit pas toujours bien au FC Metz. Notre pronostic : 2 à 1 en faveur des Messins.

Delaine arrive. La blessure de Matthieu Udol au genou (entorse, 6 à 8 semaines) a forcé les décideurs messins à recruter un nouveau latéral gauche. Thomas Delaine (26 ans, Paris FC) arrive sur les bords de la Moselle avec un contrat de 4 ans en poche. « Un garçon qui va très vite, posé et bon techniquement. Je pense que c’est une bonne acquisition » dit de lui Frédéric Antonetti. Précision: Delaine a été formé au RC Lens.