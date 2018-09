Tout en maîtrise, le Fola a signé son second succès de la saison (3-0), le premier à domicile ce dimanche. Bernard, Hadji et Bensi ont inscrit les buts eschois face à une équipe pétangeoise fantomatique avant la pause. Le retour à la normale est proche.

Serein, le Fola amorce son retour

Christophe NADIN Tout en maîtrise, le Fola a signé son second succès de la saison (3-0), le premier à domicile ce dimanche. Bernard, Hadji et Bensi ont inscrit les buts eschois face à une équipe pétangeoise fantomatique avant la pause. Le retour à la normale est proche.

Le match et sa note. C'est la première trêve de la saison et le Fola va l'aborder avec un peu plus de sérénité. Avec un capital de six points aussi, fruit de deux succès de rang à Strassen puis ce dimanche à domicile face au Titus Pétange. Cela faisait longtemps que le club doyen n'avait plus enquillé deux victoires.



La présence de Jeff Strasser sur le banc n'est certainement pas étrangère à cette amorce de retour au premier plan. Elle correspond en tout cas à un resserrage de boulons derrière et à une percussion que l'on n'avait plus vue depuis plusieurs semaines.



C'est sur sa première occasion que le club eschois a brisé sa coquille. Bernard coupait la trajectoire au premier poteau d'un corner frappé par Sinani pour propulser le ballon dans les filets de Chopin (1-0, 22e). Vingt-deux minutes pour se libérer, 22 autres pour se sentir encore plus à l'aise. Avec une nouvelle action amorcée sur la droite. Cette fois, c'est Laterza qui centrait et Hadji qui prenait de vitesse la charnière pétangeoise pour placer une seconde tête gagnante (2-0, 44e).

L'Union Titus Pétange avait cruellement manqué d'arguments pour infléchir la tendant au cours du premier acte. Tout juste avait-il profité d'un moment de flottement local pour s'offrir une seule occasion digne de ce nom. Mais la frappe de Dzanic était contrée (37e).

L'UTP a eu le bon goût de ne pas lâcher l'affaire, inquiétant même Hym à deux reprises. Une frappe de Basic (56e) était trop enlevée puis le dernier rempart du Fola détournait avec brio un coup franc de Bojic qui avait contourné mur (65e).

L'avertissement était pris au sérieux par le Fola qui sonnait la fin de la récréation dans la minute suivante avec un joli travail de Klapp sur la droite ponctuée par une frappe croisée de Bensi (3-0, 66e).

La fin de match était débridée avec des occasions des deux côtés et une expulsion de Bojic, pour, semble-t-il, des propos déplacés. Le score final était peut-être un peu forcé. Il reflétait tout de même plutôt bien la différence entre les deux équipes.



L'homme du match. C'est un cliché de parler de victoire du collectif mais celle du Fola ce dimanche illustre à merveille le propos. Les joueurs ont consenti les efforts nécessaires pour ne rien concéder. Mention spéciale toutefois à Ryan Klapp, percutant et décisif et à Billy Bernard, auteur d'un but et d'un magnifique retour sur Artur Abreu.



Le fait du match. Il était sorti des radars depuis de longues semaines. Le voilà réapparu. Jakob Dallevedove annoncé maintes fois sur le départ, est finalement resté au Fola. Sa demi-heure va lui permettre de retrouver le rythme de la compétition. Elle lui a aussi offert l'occasion d'inscrire un but sur une phase assez rare. M. Hilgers, très bon ce dimanche, a sifflé un coup franc indirect pour une semelle trop haute dans la surface de réparation. La frappe du joueur allemand a été contrée.

Une deuxième victoire de rang pour Ryan Klapp et le Fola. Photo: Vincent Lescaut

Fola - Titus Pétange 3-0



Stade Emile Mayrisch, pelouse en bon état, arbitrage de M. Hilgers assisté par MM. Da Costa et Skrijelj, 381 spectateurs. Mi-temps: 2-0.



Evolution du score: 1-0 Bernard (22e), 2-0 Hadji (44e), 3-0 Bensi (66e).



Corners: 8 (4+4) pour le Fola; 4 (1+3) pour le Titus Pétange.



Carton jaune: Silaj (75e) au Titus Pétange.

Carton rouge: Bojic (81e, paroles déplacées) au Titus Pétange.



FOLA: Hym; Laterza (78e Mersch), Klein, Bernard, Kirch; Muharemovic, Dikaba; Klapp, Sinani (65e Dallevedove), Bensi (70e Corral); Hadji.

Joueurs non-alignés: Cabral et Sacras.

Entraîneur: Jeff Strasser.

TITUS PETANGE: Chopin; Zinga (46e Esch), Da Mata, Carnevalli, Ribeiro; Bojic, Silaj, Hamzaoui; Dzanic (61e Teixeira), Basic, Abreu.

Joueurs non-alignés: Amodio, Schwitz et Avdusinovic.



