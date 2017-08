(JFC, avec l'AFP). - Le Colombien Egan Bernal a remporté ce vendredi la 7e étape du Tour de l'Avenir (Coupe des Nations Espoirs), disputée entre Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) et Hauteluce-Les Saisies (Savoie) sur 118 kilomètres et s'est emparé du maillot jaune de leader. Le premier Luxembourgeois est Michel Ries, 24e à 2'36".

Bernal a devancé le Britannique James Knox, deuxième à 59 secondes.

C'est également le temps qui sépare les deux hommes au classement général.

Le Belge Bjorg Lambrecht, l'Australien Lucas Hamilton, le Danois Niklas Eg, l'Italien Matteo Fabbro et le Norvégien Tobias Foss sont arrivés groupés à 1'09" du vainqueur.

Egan Bernal a bénéficié d'un gros travail de l'équipe de Colombie en tête du peloton pour revenir sur un groupe d'échappés avant de faire lui-même la différence dans l'ascension du Col des Saisies (1ère cat.) en déposant l'Allemand Johannes Schinnagel.

Dès les premiers kilomètres de course, ce dernier était parti avec l'Autrichien Patrick Gamper, maillot jaune au départ de l'étape, le Britannique Mark Stewart, l'Irlandais Mark Downey, l'Italien Edoardo Affini et le Suisse Martin Schäppi qui ont compté jusqu'à plus de trois minutes d'avance sur leurs poursuivants.

Downey puis Gamper lâchés, Schinnagel avait distancé le reste de ce groupe au pied de l'ultime ascension vers Hauteluce-Les Saisies avant d'être finalement repris par Bernal à six kilomètres de l'arrivée.

Du côté du Team Lëtzebuerg de la FSCL, Michel Ries a le mieux tiré son épingle du jeu dans cette première étape de montagne, avec une 24e place à 2'36". Jan Petelin termine lui 44e à 5'59", Larry Valvasori 57e à 7'46", Kevin Geniets 63e à 8'40", Tom Wirtgen 85e à 15'10" et enfin Pit Leyder est 120e à 23 minutes.

Au classement général, c'est bien évidemment Michel Ries qui emmène la délégation luxembourgeoise, avec sa 24e place à 2'36", devant Jan Petelin, 53e à 7'14". Un peu plus loin, Larry Valvasori pointe au 56e rang à 7'46", Kevin Geniets est 59e à 8'40", et, beaucoup plus loin, Tom Wirtgen occupe la 80e place à 15'11" et Pit Leyder ferme la marche des Luxembourgeois avec une 106e place à 23'01".