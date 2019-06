Schieren a recruté un gardien, deux défenseurs, deux milieux de terrain et deux attaquants en vue de sa saison 2019-2020 en Division 1. Par ailleurs, Guy Bintz est le nouvel entraîneur des gardiens de la Jeunesse.

Sept nouveaux visages à la Jeunesse Schieren

Schieren a recruté un gardien, deux défenseurs, deux milieux de terrain et deux attaquants en vue de sa saison 2019-2020 en Division 1. Par ailleurs, Guy Bintz est le nouvel entraîneur des gardiens de la Jeunesse.

(JFC). - Lovée au coeur du classement de la Division 1, Série 1 (7e avec 34 points), la Jeunesse Schieren repart pour un tour en 2019-2020 au troisième étage du football luxembourgeois.

Les dirigeants d'Am Ge'er se sont activés sur le marché des transferts en recrutant une belle brochette de sept joueurs, dans tous les compartiments du jeu: le gardien Emanuel Martins Fontes (29 ans, Koeppchen Wormeldange ), les défenseurs Miguel Rose Batista (22 ans, Koeppchen Wormeldange) et Danielson Spencer Gomes (17 ans, en prêt de Larochette), les milieux de terrain Lyes Ihabarchen (21 ans, en provenance de France) et André Bastos Silva (28 ans, en prêt de l'US Feulen), ainsi que les attaquants Sami Jlidi (22 ans, ES Zarzis/Tunisie) et Marco Ribeiro dos Anjos (30 ans, en prêt de l'US Feulen).

En outre, Guy Bintz (42 ans, Useldange) devient le nouvel entraîneur des gardiens, sous la houlette du coach, Nilton Rocha.