Il ne reste du suspense que dans le Groupe F après cette pénultième journée de la phase de poule disputée mardi en Ligue des champions. Le Real, l'AS Rome, le Bayern, l'Ajax, City, la Juve et United ont rejoint le Barça en huitièmes de finale.

Sept nouveaux qualifiés, l'OL devra prendre un point à Donetsk

Groupe E

L'Ajax et le Bayern ont obtenu leur billet pour les huitièmes de finale grâce respectivemet à leur succès 2-0 contre l'AEK Athènes et 5-1 face au Benfica. Un doublé de Tadic en quatre minutes a permis aux Néerlandais de se mettre à l'abri avant la dernière journée et de s'offrir une finale pour la première place du groupe.

A la peine en championnat, le Bayern a dissipé ses doutes grâce notamment à un doublé de toute beauté signé Robben. Le Batave a fait parler sa frappe pour terrasser des Lisboètes contraints de poursuivre leur aventure européenne en Ligue Europa. Lewandowski a enfoncé le clou avant la pause (3-0). Le récital bavarois s'est prolongé après le repos (Lewandowski, Ribéry), entrecoupé par la réduction du score des visiteurs (Gedson).

AEK Athènes (GRE) - Ajax Amsterdam (NED) 0-2

Bayern Munich (GER) - Benfica (POR) 5-1

Classement: 1. Bayern Munich 13, 2. Ajax Amsterdam 11, 3. Benfica 4, 4. AEK Athènes 0

Groupe F

Ce groupe est l'un des plus passionnants de la compétition. Il offre du suspense et des retournements de situation. Le Shakhtar Donetsk a ainsi abattu son dernier joker avec un culot monstre à Hoffenheim en menant deux buts à rien après un quart d'heure, mais les Allemands, comme à Lyon, sont revenus à hauteur des Ukrainiens avant la pause. Taison a offert la victoires aux visiteurs dans les arrêts de jeu. Le Shakhtar s'offrira une finale contre Lyon.

Dans le match au sommet, Lyon a dû attendre la seconde période pour concrétiser sa domination face à Manchester City avec un superbe but de Cornet (1-0, 55e). Une joie de courte durée puisque Laporte a ramené les Mancuniens au score huit minutes plus tard. Cornet, encore lui, a cru offrir les trois points aux Gones à neuf minutes du terme, mais Aguero a jeté un froid dans la foulée (2-2) de la tête. L'OL devra ramener un point d'Ukraine.

Lyon (FRA) - Manchester City (ENG) 2-2

Hoffenheim (GER) - Shakhtar Donetsk (UKR) 2-3

Classement: 1. Manchester City 10, 2. Lyon 7, 3. Shakhtar Donetsk 5, 4. Hoffenheim 3,

Maxwell Cornet a placé deux fois les Gones devant, mais City a trouvé les ressources pour revenir. Photo: AFP





Groupe G

L'AS Rome et le Real Madrid, avant même de s'affronter dans la soirée, étaient qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à la défaite du CSKA Moscou contre les Tchèques du Vikoria Plzen (2-1). La première place restait cependant un enjeu de taille et les Espagnols ont chassé leurs idées noires de la Liga en distançant les Romains après la pause.



Bale a d'abord profité d'un mauvais dégagement de Olsen pour ouvrir le score (47e). Lucas a doublé les chiffres peu avant l'heure de jeu. Les Castillans finiront premiers du groupe.

CSKA Moscou (RUS) - Viktoria Plzen (TCH) 1-2

AS Rome (ITA) - Real Madrid (ESP) 0-2

Classement: 1. Real Madrid 12, 2. AS Rome 9, 3. Viktoria Plzen 4, 4. CSKA Moscou 4.

Groupe H

La Juventus Turin pouvait se contenter d'un match nul contre Valence pour retrouver les huitièmes de finale. La «Vieille Dame» a fait mieux en l'emportant un but à rien. Une réalisation signée Mandzukic sur un service en or de Ronaldo. Manchester United a dû attendre la fin de match face aux Young Boys Berne pour émerger grâce à un but de Fellaini. Les Mancuniens sont aussi qualifiés.

Juventus (ITA) - Valence CF (ESP) 1-0

Manchester United (ENG) - Young Boys Berne (SUI) 1-0

Classement: 1. Juventus 12, 2. Manchester United 10, 3. Valence CF 5, 4. Young Boys 1