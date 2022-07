Kevin Geniets et Alex Kirsch vont découvrir la ferveur médiatique du Tour de France. Bob Jungels, lui, va connaître sa quatrième expérience. Il s’en est fallu de peu.

Tour de France

Sept ans qu’il n’y avait plus eu trois Luxembourgeois au départ

Après l’angoisse, le soulagement. Bob Jungels sera bien au départ de son quatrième Tour de France ce vendredi à Copenhague. Positif au Covid mercredi, le coureur d’AG2R Citroën était en sursis car la faible charge virale qui le contaminait était susceptible d’être considérée comme négligeable 24 heures plus tard. Ce qui lui a permis de recevoir le feu vert pour s’élancer dans le contre-la-montre de 13,2 km dans les rues de la capitale danoise.



Le pays des Vikings vit pleinement l’événement et les routes risquent d’être noires de monde au passage d’un peloton à nouveau fragilisé par cette nouvelle vague de contaminations source de remplacements de dernière minute.

D’abord un statut de lieutenant

Jungels sera le premier des trois Luxembourgeois à s’élancer à 16h18. Il portera le maillot de champion national du chrono décroché la semaine dernière au pays, preuve de sa forme retrouvée au lendemain d’un Tour de Suisse concluant. Sixième du classement général final, le futur trentenaire n’avait plus affiché un tel degré de forme depuis des années. De bon augure avant cette aventure de trois semaines.

La quatrième sur les routes de l’Hexagone pour le rouleur qui s’était classé 11e en 2018. Son rôle sera dans un premier temps d’entourer son leader, l’Australien Ben O’Connor, quatrième l’an dernier. Un statut de lieutenant qui peut toujours évoluer en fonction des événements de la course. Ce qui pourrait autoriser Jungels à s’illustrer lors de la seconde partie d’une Grande Boucle complexe dont le parcours varié laisse imaginer pas mal de scénarios. Pour sa dernière année de contrat sous le maillot de la structure française, Bob Jungels ambitionne secrètement de faire un gros coup.

Les desseins de Kevin Geniets et d’Alex Kirsch seront peut-être un peu plus modestes mais leur mission pourrait s’apparenter à celle de Jungels dans une première semaine considérée comme piégeuse. Pour passer sans encombre entre les rafales de vent danoises et slalomer sans trop de dégâts à travers les pavés du nord de la France, les leaders avaient besoin de «Flahutes» pour les protéger.

Grandes premières

Kevin Geniets a le profil de l’emploi. Derrière sa grande carcasse, David Gaudu et Thibaut Pinot viendront volontiers s’abriter dans une équipe Groupama FDJ qui visera une bonne place au classement général à Paris. Pour son premier tour, Geniets a d’autres atouts dans sa manche. Il a prouvé lors du dernier Dauphiné qu’il pouvait être d’une aide précieuse lorsque la route s’élevait. Bref, une polyvalence qui convient à merveille à cette Grande Boucle.

Alex Kirsch est sans doute moins à l’aise sur un terrain plus escarpé mais sa complémentarité avec Mads Pedersen, l’un des leaders de la formation Trek Segafredo, lui a permis de réaliser son rêve. Le Danois piaffe d’impatience à l’idée de s’illustrer sur sa terre natale. Les deux premières étapes en ligne sont taillées pour un costaud dans son genre. Pedersen caresse aussi l’espoir de s’emparer du maillot vert. Kirsch ne le lâchera pas d’une semelle, y compris sur les pavés. Et comme son équipe chassera davantage les étapes que le classement général, tous les espoirs sont permis.

Il fallait remonter en 2015

Ces stratégies ressemblent toutefois à des funambules sur un fil. La situation sanitaire et la nervosité propre à une première semaine marquée par les chutes peuvent rapidement faire basculer une tactique d’un côté comme de l’autre. Le Tour de France s’accommode depuis des décennies de ces rebondissements et les spectateurs comme les téléspectateurs s’en régalent.

Ils seront nombreux derrières les trois Luxembourgeois engagés. Il faut remonter à la Grande Boucle 2015 pour trouver trois coureurs grand-ducaux au départ. Bob Jungels côtoyait alors Ben Gastauer et Laurent Didier.

