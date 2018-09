Au bout d'un long combat de 2h26', Mandy Minella (32 ans, WTA 132) s'est inclinée (2-6, 6-4, 5-7) ce vendredi en quart de finale du tournoi WTA International de Séoul (250.000 dollars) face à l'Australienne Ajla Tomljanovic (25 ans, WTA 53). Cette défaite marque la fin de la tournée asiatique de la n°1 luxembourgeoise.

Séoul: Mandy Minella, héroïque, chute en quart de finale

Jean-François COLIN Au bout d'un long combat de 2h26', Mandy Minella (32 ans, WTA 132) s'est inclinée (2-6, 6-4, 5-7) ce vendredi en quart de finale du tournoi WTA International de Séoul (250.000 dollars) face à l'Australienne Ajla Tomljanovic (25 ans, WTA 53). Cette défaite marque la fin de la tournée asiatique de la n°1 luxembourgeoise.

Mandy Minella (32 ans, WTA 132) connaît une entame de match compliquée, avec un break concédé d'emblée au terme d'un premier jeu-marathon (0-1). Ajla Tomljanovic (25 ans, WTA 53) se montre, elle, solide sur sa mise en jeu, effaçant tout de même deux balles de break en faveur de la Luxembourgeoise au quatrième jeu, avant d'à nouveau ravir le service adverse pour s'échapper à quatre jeux à un.

Un avantage déterminant qui permet à l'Australienne, finaliste cette année à Rabat, de conclure dans la foulée la première manche sur sa seconde balle de set, 6-2 en 40 minutes.

Pour l'épouse de Tim Sommer, l'affaire est mal embarquée, et, pire, les choses se corsent encore un peu plus quand la native de... Zagreb confirme et appuie sa domination par un troisième break dès le début du second set (0-1). Cette fois, menée 1-3, la n°1 grand-ducale trouve les ressources pour recoller sur son adversaire au sixième jeu (3-3), et, pour la première fois de la partie, Minella passe devant en menant 5-4. Complètement requinquée, l'Eschoise égalise un peu plus loin à une manche partout, 6-4 en 49 minutes.



Au contraire des deux premiers sets, la droitière du Tennis Spora entre parfaitement dans la belle, menant 2-0, break à l'appui. La cote d'alerte est atteinte pour la résidente de Brisbane, qui sonne la révolte et aligne... cinq jeux d'affilée. Au pied du mur, menée 2-5, Mandy Minella à son tour réalise le tour de force de revenir à cinq jeux partout dans une fin de match totalement échevelée. Mais, malgré trois balles d'égalisation à 6-6 en faveur de la Luxembourgeoise, le dernier mot revient à Tomljanovic, qui se qualifie au final pour les demi-finales sur le score de 6-2, 4-6, 7-5 au bout de 2h26' de match.



C'est sur cette défaite que se referme la tournée asiatique de Mandy Minella, que l'on retrouvera en octobre sur le Vieux Continent, à Linz d'abord (8 - 14 octobre), puis au BGL BNP Paribas Luxembourg Open à Kockelscheuer (13 - 20 octobre).